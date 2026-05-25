Маніяк Річард Рамірес: історія "Нічного сталкера", який тероризував Каліфорнію

Понад два десятиліття він провів у камері смертників в’язниці Сан-Квентін, в очікуванні страти за серію жорстоких убивств, зґвалтувань та нападів, які у середині 1980-х років занурили Каліфорнію в атмосферу паніки.

Його смерть не принесла справжнього полегшення родинам жертв, адже й досі для багатьох його ім’я асоціюється з нічним кошмаром, який міг увірватися до будь-якого будинку. Він не мав «типового» профілю серійного вбивці, не обирав расу, соціальний статус або район. Саме ця хаотичність зробила його одним із найнебезпечніших злочинців XX століття.

Дитинство

Рікардо Лейва Муньос Рамірес народився 29 лютого 1960 року у місті Ель-Пасо, штат Техас, у багатодітній сім’ї мексиканських емігрантів. Він був наймолодшим із семи дітей у родині Хуліана та Мерседес Рамірес. Батько працював на залізниці, однак вдома вирізнявся вибуховим характером, жорстокістю та постійною агресією щодо дітей. Фізичні покарання були звичним явищем, тож атмосфера страху, напруги та насильства була для майбутнього серійного вбивці буденністю ще з раннього дитинства, розповіло видання Вiography.

Найруйнівніший вплив на Раміреса мав його старший двоюрідний брат Мігель Рамірес, якого родина називала Майком. Він служив у В’єтнамі та після повернення додому фактично став для підлітка авторитетом. Мігель регулярно розповідав Річарду моторошні історії про війну, катування, зґвалтування та вбивства, які, за його словами, він здійснював щодо в’єтнамських жінок. Крім того, він показував підлітку фотографії понівечених тіл і сцен насильства, це справило на юного Раміреса неабияке психологічне враження.

Саме Мігель познайомив його з наркотиками. Разом вони курили марихуану, а пізніше Рамірес почав експериментувати з ЛСД та іншими речовинами. У цей період у нього також з’являється інтерес до окультизму та сатанізму — тем, які згодом стануть частиною його публічного образу та «почерку» злочинів.

Одним із найтрагічніших і найважливіших моментів у житті майбутнього вбивці стала подія, свідком якої він став у 13 років, коли під час сімейної сварки Мігель Рамірес застрелив свою дружину Джессі просто на очах у підлітка. За деякими даними, постріл був здійснений майже впритул. Для юного Річарда це стало шоком, який остаточно змінив його сприйняття насильства.

У підлітковому віці Рамірес покинув школу після дев’ятого класу, почав систематично вживати наркотики та швидко втягнувся у дрібну злочинність. Спочатку це були крадіжки та проникнення у будинки, але поступово рівень агресії зростав. У 1977 році його вперше затримали за зберігання марихуани, а невдовзі він опинився у виправному закладі для неповнолітніх через серію дрібних злочинів.

На початку 1980-х Рамірес переїхав спочатку до Сан-Франциско, а потім до Лос-Анджелеса. Саме там його життя остаточно поглинуло кримінальне середовище. Він став залежним від кокаїну, займався квартирними крадіжками та викраденням автомобілів, часто ночував у дешевих мотелях або просто на вулиці. Його зовнішній вигляд дедалі більше відштовхував людей, бо через наркотики та погану гігієну зуби Раміреса почали гнити, а сам він мав виснажений та неохайний вигляд.

У цей період він активно захоплювався сатанізмом і все частіше говорив про зло, смерть та «темну сторону» людської природи. Пізніше ці мотиви проявляться у його злочинах, адже на місцях убивств він малював пентаграми та інші сатанинські символи, а жертв змушував «присягатися Сатані».

До моменту виходу з в’язниці у 1984 році Рамірес уже являв собою небезпечну суміш наркотичної залежності, психічної нестабільності, насильницьких фантазій та повної соціальної деградації. Саме тоді почав формуватися образ злочинця, який незабаром увійде в історію США під ім’ям «Нічний сталкер».

Перші вбивства: початок кошмару

Першою офіційно підтвердженою жертвою Раміреса стала 79-річна Дженні Вінкоу — самотня літня жінка. Уранці 28 червня 1984 року її син прийшов провідати матір і помітив, що у квартирі панує безлад: речі розкидані, віконна сітка знята, а двері незамкнені. Усередині він виявив тіло Дженні, яку жорстоко вбили — на її тілі були численні ножові поранення, а горло було майже перерізане. Здавалося, ніби квартиру пограбували і злочинець шукав гроші та коштовності.

Злочин дійсно мав вигляд надзвичайно жорстокого пограбування, бо тоді ще Рамірес не мав свого «почерку», який пізніше стане впізнаваним для детективів. Після вбивства Вінкоу настала майже дев’ятимісячна пауза, що ще більше ускладнило можливість пов’язати цей злочин із майбутньою серією нападів.

Однак навесні 1985 року Каліфорнію охопила хвиля нічного терору. Напади ставали дедалі жорстокішими, а злочинець діяв усе сміливіше. Його жертвами були випадкові люди різного віку та соціального статусу, через що поліція довгий час не могла зрозуміти логіку злочинів, розповіло видання A&E Television Networks.

17 березня 1985 року став одним із перших днів справжнього кошмару для мешканців Лос-Анджелеса. Тієї ночі Рамірес проник до будинку де проживали Марія Ернандес і її сусідка Дейл Оказакі. Коли нападник відкрив вогонь по Марії, жінка інстинктивно підняла руку з ключами перед обличчям. Куля влучила у металічну зв’язку та змінила траєкторію, це буквально врятувало їй життя. Вважається, що саме цей випадок став одним із найвідоміших епізодів у справі «Нічного сталкера», адже жертва, яка вижила, змогла надати поліції важливий опис нападника.

Після невдалої спроби вбивства Марії Рамірес переключився на її 34-річну сусідку Дейл Оказакі. Він застрелив жінку майже впритул, після чого втік із місця злочину. Але на цьому ніч не закінчилася. Усього через кілька годин він здійснив ще один напад і цього разу жертвою стала 30-річна Цай-Лян Ю. Рамірес витягнув її з автомобіля та застрелив із пістолета .22 калібру.

Серія цих нападів шокувала поліцію та медіа. Спочатку журналісти називали злочинця «Непроханий гість із долини», оскільки багато нападів відбувалися у передмістях Сан-Габріельської долини. Ніхто до кінця не уявляв масштаб загрози, а правоохоронцям здавалося майже неможливим, що одна людина може здійснювати настільки різні за характером злочини.

Але вже через кілька тижнів стало зрозуміло, що Каліфорнія зіткнулася не просто з убивцею, а з серійним маніяком, який отримував задоволення від хаосу, страху та абсолютної випадковості своїх нападів. І справжній жах тільки починався.

Почерк «Нічного сталкера»

Упродовж весни та літа 1985 року злочини Раміреса стали значно жорстокішими та хаотичнішими, насильство стало його головною метою. Він діяв переважно вночі, проникав до будинків через незачинені двері, вікна чи балконні входи. Часто годинами блукав тихим передмістям Лос-Анджелеса та обирав випадкові будинки, у яких було вимкнене світло, а мешканці спали.

За своїм моторошним сценарієм Рамірес спочатку нападав на чоловіка, стріляв у нього чи забивав до смерті важким предметом, а потім переходив до жінки, яку ґвалтував, катував і нерідко також убивав. Він не мав жодного співчуття чи емоцій, і злочини ставали дедалі садистичними.

Одним із найжахливіших епізодів став напад на подружжя Вінсента та Максін Заззара 27 березня 1985 року. Уночі Рамірес проник до їхнього будинку та застрелив 64-річного Вінсента з пістолета .22 калібру просто у спальні. Після цього, жорстоко напав на його 44-річну дружину. Жінку били, катували та неодноразово штрикали ножем. Рамірес залишив на її тілі сатанинську символіку, а перед втечею виколов їй очі — один із наймоторошніших моментів у всій серії його злочинів.

Видання CBSnews розповіло, що саме після цього вбивства слідчі остаточно усвідомили, що у Каліфорнії діє серійний убивця. На місці злочину детективи знайшли важливу зачіпку — чіткий відбиток спортивного кросівка. Це був рідкісний розмір чоловічого взуття, і саме цей слід стане одним із головних доказів, які дозволять пов’язати різні напади між собою. Пізніше аналогічні відбитки виявлятимуть і на інших місцях злочинів, як от на клумбах, підвіконнях, підлозі будинків і навіть на тілах жертв.

У травні та липні 1985 року хвиля терору досягла піка. Напади відбувалися майже щотижня, а інколи й кілька разів за одну ніч. Особливий жах викликала його демонстративна одержимість сатанинською символікою. На місцях злочинів Рамірес залишав пентаграми, перевернуті хрести чи писав символи кров’ю. Під час нападів він змушував жертв «присягатися Сатані», кричав про диявола та погрожував убивством усім, хто дивитиметься йому в очі.

Усе це створило навколо «Нічного сталкера» майже демонічний образ, який активно підхоплювали медіа. Газети щодня виходили з новими заголовками про чергові нічні вбивства, а телевізійні новини перетворили справу Раміреса на головну тему літа 1985 року.

Лос-Анджелес охопила справжня паніка. Люди почали масово купувати зброю, металеві решітки на вікна, нові замки та сигналізації. Магазини систем безпеки фіксували рекордні продажі. У багатьох районах мешканці створювали добровільні нічні патрулі, а поліція отримувала тисячі дзвінків про підозрілих людей. Найстрашніше полягало в тому, що ніхто не знав, де Рамірес ударить наступного разу. Він не мав «типових» жертв і не дотримувався чіткої географії нападів.

Полювання на «Нічного сталкера»

У серпні 1985 року Річард Рамірес вирішив залишити район Лос-Анджелеса, де поліція вже активно прочісувала передмістя. Але переїзд до Сан-Франциско не означав припинення вбивств, навпаки.

17 серпня 1985 року Рамірес проник до будинку подружжя Пітера та Барбари Пан у Сан-Франциско. Чоловіка злочинець атакував першим, а його дружину жорстоко побив, зґвалтував і також намагався вбити пострілом у голову. Попри тяжкі поранення, жінка вижила і згодом змогла надати поліції важливі свідчення про нападника. На стіні будинку Рамірес залишив намальовану пентаграму — сатанинський символ, який уже став його своєрідною «візитівкою». Саме після цього нападу преса остаточно закріпила за ним ім’я «Нічний сталкер». Цей образ почав набувати майже міфічного характеру, медіа описували його як демонічного злочинця, який приходить уночі та без жодної логіки обирає своїх жертв.

Тим часом тиск на правоохоронців ставав колосальним. До розслідування приєдналося ФБР, а над справою працювали сотні офіцерів, детективів і криміналістів. Перелом у розслідуванні стався після того, як свідок запам’ятав підозрілий автомобіль — помаранчевий Toyota Station Wagon, який бачили неподалік місця злочину. Незабаром машину знайшли покинутою на стоянці в Лос-Анджелесі.

Начальник поліції Сан-Франциско демонструє фотографію чоловіка, ідентифікованого як підозрюваного у вбивствах «Нічного сталкера» на прес-конференції 30 серпня 1985 року. На фотографії, яку тримає Мерфі, зображений підозрюваний Річард Рамірес / © Associated Press

Усередині автомобіля криміналісти виявили чіткий відбиток пальця. У 1980-х роках автоматизовані комп’ютерні системи ідентифікації відбитків лише починали впроваджуватися, тож робота з базами даних займала набагато більше часу, ніж сьогодні. Але цього відбитка вистачило, щоб поліція отримала ім’я підозрюваного: Річард Рамірес — раніше судимий злочинець із Техасу, про це йдеться в офіційних матеріалах FBI.

Поліція ухвалила рішення діяти максимально швидко. 30 серпня 1985 року фотографію Раміреса показали по телебаченню, а наступного ранку його обличчя вже було на перших шпальтах газет по всій Каліфорнії. 31 серпня Рамірес повертався автобусом до Лос-Анджелеса. Він не знав, що став найрозшукуванішою людиною штату. За легендою, усе змінилося в одну мить, коли він зайшов до невеликого магазину, то побачив власне фото на обкладинці газети і зрозумів, що його впізнають будь-де.

Почалася хаотична втеча. Він кинувся тікати вулицями та намагався викрасти автомобілі. Спочатку він спробував витягти водія з машини, але люди впізнавали його за фотографіями з новин. Натовп почав переслідувати Раміреса. Один із місцевих жителів ударив його металевим прутом по голові, інші кидали каміння та били руками й ногами. Маніяк, який місяцями тероризував цілий штат, раптом сам став жертвою розлюченого натовпу.

Річард Рамірес, «Нічний сталкер» з перебінтованою головою у поліцейській машині 31 серпня 1985 року / © Associated Press

Коли поліція нарешті прибула на місце, Рамірес був побитий та дезорієнтований. За словами очевидців, люди були готові буквально розірвати його на місці. Фактично саме правоохоронці врятували життя серійного вбивці, адже без їхнього втручання «Нічний сталкер» міг загинути просто на вулиці від самосуду.

Суд, який став медіа шоу

Судовий процес над Річардом Раміресом розпочався лише у 1988 році — майже через три роки після його арешту. Така затримка була зумовлена величезною кількістю епізодів злочинів, різними юрисдикціями (Лос-Анджелес і Сан-Франциско), сотнями свідків, експертиз і постійними юридичними клопотаннями сторони захисту. Процес фактично став одним із найдовших і найдорожчих кримінальних розглядів у Каліфорнії того часу.

Річард Рамірес, «Нічний сталкер» показує пентаграму на долоні в суді 1985 року / © Associated Press

Видання EBSCO розповіло, що з першого дня в залі суду Рамірес поводився демонстративно нахабно. Він не приховував своєї зневаги, часто усміхався, перебивав виступи та намагався контролювати увагу медіа. Його зовнішній вигляд, довге розпатлане волосся, темні окуляри та чорний одяг, стали частиною публічного образу. Під час окремих засідань він підіймав руку, показував намальовану на долоні пентаграму та вигукував:

«Hail Satan!» (»Слава Сатані!«)

Навколо процесу швидко сформувалася майже культова атмосфера. До будівлі суду регулярно приходили жінки, які називали себе його прихильницями. Частина з них носила чорний одяг, демонстративно ігнорувала суспільне засудження та заявляла про «непорозуміння». Психологи пізніше пояснювали це явище як приклад гібрістофілії — патологічного потягу до злочинців, особливо серійних убивць, які отримують публічну увагу.

Річард Рамірес «Нічний сталкер» 3 вересня 1993 року / © Associated Press

Атмосфера напруження у суді досягла піку у серпні 1989 року, коли з’явилася новина про вбивство однієї з присяжних. Це спричинило хвилю паніки та нові чутки про можливий вплив Раміреса чи його прихильників. Хоча слідство зрештою встановило, що злочин не мав жодного зв’язку з підсудним, інцидент ще більше ускладнив роботу суду та посилив страх серед учасників процесу.

Попри всі затримки та емоційну напругу, 20 вересня 1989 року присяжні нарешті дійшли остаточного рішення. Річарда Раміреса визнали винним у 13 убивствах, 5 замахах на вбивство, 11 сексуальних злочинах і 14 пограбуваннях. Суд призначив йому 19 окремих смертних вироків.

Після оголошення вироку Рамірес замість каяття звернувся до присутніх із фразою, яка стала однією з найвідоміших у кримінальній історії США:

«Подумаєш! Смерть усюди. Побачимося у Діснейленді»

Життя у камері смертників

Після винесення смертного вироку Річарда перевели до в’язниці суворого режиму Сан-Квентін — одного з найвідоміших виправних закладів Каліфорнії, де він провів майже 24 роки, в очікуванні страти.

Ще під час суду та після вироку Рамірес отримував величезну кількість листів від жінок із різних штатів США та навіть з-за кордону. Йому зізнавалися у симпатії, підтримці, навіть коханні. Частина авторок вірила в його невинуватість, інші — захоплювалися образом «загадкового бунтівника», про це йдеться у матеріалах видання Crime Museum.

Найвідомішою з його прихильниць стала Дорін Ліой — журналістка та редакторка, яка першою почала активно листуватися з Раміресом ще у середині 1980-х років. Спочатку її інтерес був радше професійним, однак з часом спілкування перейшло в особисту площину. Дорін регулярно відвідувала його у в’язниці, брала участь у судових засіданнях і відкрито заявляла, що вважає його невинуватим, попри численні докази та вирок суду.

Дорін Ліой 3 жовтня 1996 року через кілька хвилин після того, як вона вийшла заміж за Річарда Раміреса «Нічного сталкера». «Я просто хочу сказати, що надзвичайно щаслива сьогодні та дуже, дуже пишаюся тим, що вийшла заміж за Річарда й стала його дружиною» — сказала Ліой / © Associated Press

Весільна фотографія Річарда Раміреса «Нічного сталкера» та його нареченої Дорін Ліой, яку показали ЗМІ, біля воріт в’язниці Сан-Квентін, 3 жовтня 1996 року / © Associated Press

У 1996 році пара одружилася у стінах в’язниці Сан-Квентін. Церемонія відбулася у спеціальній кімнаті для побачень і стала медійною сенсацією. Шлюб не передбачав спільного життя, адже через правила для ув’язнених смертників подружні побачення були заборонені, тому їхні стосунки залишалися виключно формальними.

Переломний момент у їхньому союзі настав 2009 року, коли з’явилися результати ДНК-експертиз, які пов’язали Раміреса з нерозкритим раніше убивством 9-річної дівчинки у Сан-Франциско 1984 року. Ця інформація стала серйозним ударом по репутації Раміреса навіть серед його найвідданіших прихильників. Після оприлюднення результатів ДНК-аналізу Дорін Ліой поступово припинила публічну підтримку чоловіка та фактично розірвала з ним будь-які контакти. Офіційного розлучення між ними так і не було оформлено, однак їхній шлюб практично перестав існувати.

Смерть без страти

7 червня 2013 року Річард Рамірес помер у лікарні Marin General Hospital. Причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з B-клітинною лімфомою, формою раку лімфатичної системи, а також печінкова недостатність, яка розвивалася на тлі загального погіршення стану здоров’я. Йому було 53 роки, про це пише видання BBC.

На момент смерті Рамірес усе ще залишався засудженим до смертної кари та формально перебував у статусі очікування виконання вироку. Проте фактична страта так і не відбулася. Причина полягала у тривалій юридичній кризі навколо смертної кари у Каліфорнії, адже з початку 2006 року штат фактично припинив виконання смертних вироків через судові суперечки щодо методів та конституційності процедури смертельної ін’єкції.

У результаті один із найвідоміших серійних убивць США так і не був страчений.

Справа «Нічного сталкера» стала переломним моментом для американської криміналістики. Саме після неї поліція почала активніше використовувати міжвідомчу координацію, комп’ютерні бази даних та профілювання серійних злочинців.

Його історія пізніше лягла в основу десятків книжок, документальних фільмів та серіалів. Проте навіть через десятиліття слідчі, журналісти та родичі жертв наголошують, що головне у цій історії — не особа вбивці, а пам’ять про людей, чиї життя він знищив. Адже за моторошним прізвиськом «Нічний сталкер» стояла не вигадана постать із фільмів жахів, а реальний вбивця, який залишив по собі десятки зламаних доль.

