Курс валют на 25 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 25 травня. / © УНІАН

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 травня. Долар додав 3 коп. Євро зріс на 3 коп. Вартість злотого підвищилася на 2 коп.

Про це повідомили на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США — 44,26 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,33 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,09 (+2 коп.)

Як повідомлялося, в Україні готують польську систему податків для ФОП. Йдеться про повернення до ідеї модернізації спрощеної системи оподаткування. Цей механізм має залишитися лише для малого бізнесу, а застосування польської моделі унеможливить її використання великим бізнесом через «дроблення».

Реклама

Новини партнерів