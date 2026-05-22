Олень Борис / © ТСН

Зоозахисники розповіли про тривалий процес лікування оленя Бориса. Ветеринари зіштовхнулися зі складнощами через характер пацієнта. Наразі стан тварини залишається досить тяжким.

Про це пише Wild Animals Rescue Center.

Ветеринари змушені вигадувати нові методи, аби ввести ліки.

«Не без складнощів, адже Борис терпіти не може уколи. Раніше ще вдавалося якось домовитися, відволікти чи підійти непомітно. Але тепер він уже добре розуміє, що до чого, і варто йому лише побачити шприц, і починається справжня спецоперація з втечею», — розповіли фахівці.

Через таку поведінку пацієнта фахівцям довелося змінити підхід до введення ін’єкцій, аби мінімізувати травматизм і стрес.

«Саме тому деякі препарати доводиться вводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання. І це зовсім не про жорстокість чи бажання налякати тварину. Навпаки, так ми можемо провести лікування максимально спокійно та безпечно для всіх. Адже сильний стрес для великих диких тварин теж небезпечний», — зазначають фахівці.

Який стан Бориса

Незважаючи на зусилля команди, медичні прогнози щодо оленя залишаються стриманими.

«На жаль, загальний стан Бориса досить тяжкий, у нього серйозні проблеми з внутрішніми органами, тому лікування буде тривалим. Тож нам ще не раз доведеться йти на різні хитрощі та шукати правильний підхід, аби він менше стресував під час процедур», — наголосили в організації.

Доглядачі тварини додають, що після кожної маніпуляції Борис ще якийсь час дивиться на них дуже недовірливо. Проте фахівці непохитні, адже мають робити все необхідне, навіть якщо це неприємні процедури, аби Борис почувався краще.

Олень Борис — останні новини

Нагадаємо, оленю Борису, який раніше потрапив у серйозну ДТП, ветеринари провели термінову операцію з видалення ушкодженого рога через загрозу травмування ока.

Зоозахисники повідомили, що через виснажений стан тварини існувала висока ймовірність, що олень не витримає анестезію. Втім, операція минула успішно, а медикам вдалося уникнути значної крововтрати.

До слова, Борис, який раніше потрапив у ДТП на Рівненщині, вдруге опинився в аварії під час транспортування до Центру порятунку диких тварин на Київщині. На щастя, додаткових травм тварина не зазнала.

