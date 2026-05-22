Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі перед боєм з Верховеном
Водночас українець виявився суттєво легшим за свого суперника.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен пройшли технічну процедуру зважування напередодні їхнього бою.
Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі — 105,8 кг. До цього рекордна вага українського боксера була перед його попереднім поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа в липні минулого року — 103,1 кг.
Водночас Олександр виявився суттєво легшим за свого суперника — ваги під Верховеном показали 117,3 кг.
Результати зважування Усик — Верховен:
Олександр Усик — 105,8 кг
Ріко Верховен — 117,3 кг
Офіційна церемонія зважування відбудеться сьогодні, 22 травня, початок — о 20:00 за київським часом.
Напередодні Усик і Верховен провели офіційну пресконференцію, яка завершилася тривалою битвою поглядів.
Коли бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.
Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.
Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.
На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.
