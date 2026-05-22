Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі перед боєм з Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен пройшли технічну процедуру зважування напередодні їхнього бою.

Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі — 105,8 кг. До цього рекордна вага українського боксера була перед його попереднім поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа в липні минулого року — 103,1 кг.

Водночас Олександр виявився суттєво легшим за свого суперника — ваги під Верховеном показали 117,3 кг.

Реклама

Результати зважування Усик — Верховен:

Олександр Усик — 105,8 кг

Ріко Верховен — 117,3 кг

Офіційна церемонія зважування відбудеться сьогодні, 22 травня, початок — о 20:00 за київським часом.

Напередодні Усик і Верховен провели офіційну пресконференцію, яка завершилася тривалою битвою поглядів.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Реклама

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Реклама

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Також ми розповідали, що Усик звернувся до українців перед боєм з Верховеном.

Реклама

Новини партнерів