Усик та Верховен провели пресконференцію перед боєм — що вони сказали

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели офіційну пресконференцію перед їхнім боєм.

Під час пресконференції Усик і Верховен поділилися очікуваннями від прийдешнього поєдинку.

"Що очікую від конкурента? Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі — це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", — сказав Усик.

"Якщо подивитися на весь світ, то ми більше розглядаємо те, чим відрізняємося від інших замість того, що у нас є, чого ми можемо досягти, що у нас спільного. Ми з Усиком обидва батьки, я люблю кікбоксинг, а — він бокс. Але ми обидва любимо бої.

Він був беззаперечним чемпіоном, він був у важкій вазі, а тепер у надважкій. Я поважаю будь-які почуття щодо опонента. Знаю, на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг. Тож серед усіх легенд боксу — пан Кроуфорд теж легенда боксу — але для мене благословення бути тут", — сказав Верховен.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

