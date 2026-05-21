Усик и Верховен провели пресс-конференцию перед боем — что они сказали

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели официальную пресс-конференцию перед их боем.

Во время пресс-конференции Усик и Верховен поделились ожиданиями от грядущего поединка.

"Что ожидаю от конкурента? Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, как это. Тот, кто учится боксу, кикбоксингу, борьбе — это чрезвычайные, хоть и безумные люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта", — сказал Усик.

"Если посмотреть на весь мир, то мы больше рассматриваем то, чем отличаемся от других вместо того, что у нас есть, чего мы можем достичь, что у нас общего. Мы с Усиком оба отцы, я люблю кикбоксинг, а он — бокс. Но мы оба любим бои.

Он был безоговорочным чемпионом, он был в тяжелом весе, а теперь в супертяжелом. Я уважаю любые чувства по отношению к оппоненту. Знаю, на что нужно пойти и перешагнуть, чтобы ступить на ринг. Среди всех легенд бокса — господин Кроуфорд тоже легенда бокса — но для меня благословение быть здесь", — сказал Верховен.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

