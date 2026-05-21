"Аллергия" оказалась 12-сантиметровой опухолью: как врачи чуть не просмотрели рак у девушки

Врачи перепутали рак с аллергией

Для многих молодых людей рак кажется болезнью, которая касается только старшего поколения. Именно из-за этого опасного стереотипа врачи порой игнорируют серьезные симптомы, а пациенты теряют драгоценное время.

О поразительном случае медицинской ошибки и борьбе за жизнь пишет LADbible.

Роковая ошибка и страшный диагноз

В феврале 2025 года 21-летняя Кайла Эссон, работавшая техником скорой помощи, проснулась с сильным отеком лица и шеи. Поначалу девушка не придала этому большого значения, списав все на обычную утреннюю припухлость. Однако отек не исчезал, а наоборот распространился ниже, вплоть до ключиц.

Местный терапевт, к которому обратилась Кайла, решил, что это обычная аллергическая реакция и назначил курс стероидов. Но лечение не принесло никакого облегчения. Только в марте девушку направили в больницу для более глубокого обследования. Результаты шокировали: у нее обнаружили редкую и агрессивную форму рака – первичную медиастинальную В-клеточную лимфому (PMBCL).

Опухоль Кайлы достигла огромных размеров — 12 на 9 сантиметров — и уже начала раздавливать полую вену, которая снабжает кровью сердце, что вызвало сильные приступы удушья.

Ужас химиотерапии и изоляция

Сразу после установления диагноза начался изнурительный курс химиотерапии. Процесс лечения оказался настолько трудным, что девушка панически боялась уснуть во время капельниц.

«Сначала это просто ужасает, ты не знаешь, как отреагирует твой организм. Тело могло отреагировать как угодно. Первый раз был действительно пугающим, но рядом со мной была семья», — вспоминает Кайла.

Страшный диагноз поставил крест на его социальной жизни. В то время как ее сверстники строили планы, ходили в пабы и заводили отношения, жизнь 21-летней девушки была поставлена на жесткую паузу из-за лечения.

Жизнь после ремиссии

Химиотерапия продолжалась до июля 2025, после чего врачи официально констатировали ремиссию. Преодолев рак, Кайла кардинально изменила свои приоритеты. Теперь она посвящает свободное время сбора средств для благотворительных организаций и участвует в марафонах для поддержки исследований рака.

Она активно призывает молодежь не игнорировать тревожные сигналы организма.

«Многие молодые люди, включая меня, предполагают, что рак случается только в позднем возрасте. Поэтому симптомы часто игнорируются или отвергаются. Ранняя диагностика действительно спасает жизнь», — подчеркивает девушка.

На какие симптомы обращать внимание

По данным медицинской организации Macmillan, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома (PMBCL) – это разновидность рака крови, развивающаяся между грудиной и легкими человека.

Симптомы обычно начинают проявляться, когда опухоль разрастается и начинает давить на грудную клетку и внутренние органы. Главные тревожные признаки включают:

отек шеи, рук или лица;

беспричинные головные боли;

постоянную одышку;

навязчивый кашель;

ноющая боль в груди.

