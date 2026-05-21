Рекордные 196 дней изоляции: страх загнал Путина в глухой бункер

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин практически прекратил поездки по регионам Российской Федерации. После недавнего визита в Китай он не стал посещать ни одного российского субъекта, что еще больше увеличило продолжительность его изоляции.

Об этом сообщает российское издание «Агентство. Новости», проанализировав график передвижений главы Кремля. По данным журналистов, перерыв в поездках по стране достиг рекордных 196 дней.

Последней региональной поездкой Путина (за пределы субъектов, где расположены его основные резиденции — Московской области и Санкт-Петербурга) стал однодневный визит в Самару еще 6 ноября 2025 года. Значительная пауза фиксировалась и в международных визитах: до поездки в КНР последнее зарубежное турне диктатора состоялось 11-12 декабря 2025 в Туркменистан, что составило 158 дней «невыездного» режима.

Публичные мероприятия в режиме секретности

С конца прошлого года Путин провел несколько публичных мероприятий, и все они тщательно контролировались. Первым появлением в 2026 году стал секретный визит на Рождество: Кремль не сообщил местонахождение президента, однако журналисты выяснили, что он посетил службу в храме на территории Центра специального назначения ГРУ «Сенеж» в Подмосковье.

В конце января диктатор встретился со студентами в Долгопрудном и посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге. Показательно, что мероприятие на кладбище впервые прошло без зрителей. С конца января по конец апреля практически все встречи проходили исключительно в Кремле или резиденции Ново-Огарево. В конце апреля Путин снова посетил Санкт-Петербург, посетив спортивную школу своего бывшего тренера по дзюдо.

Аналитики отмечают, что нынешняя изоляция беспрецедентна. Даже во время пандемии коронавируса максимальный перерыв между поездками Путина в 2020 году составил 132 дня.

В годы до полномасштабной войны в Украину он мог не выезжать максимум 45-60 дней, а после вторжения эта цифра составляла около 50 дней.

Причины паранойи: дроны и бункеры

Главной причиной такого затворничества источники называют маниакальный страх за безопасность. В конце 2025 года российские власти заявляли о попытке Украины атаковать резиденцию Путина на Валдае. Хотя западные лидеры, в частности Дональд Трамп, выражали сомнения в правдивости этих заявлений, приближенные к Кремлю источники утверждают, что диктатор воспринял угрозу крайне серьезно.

Согласно утечкам данных западных разведок, появившихся в СМИ в начале мая, Путин вообще перестал ездить на Валдай. В настоящее время он работает в защищенных бункерах, а Федеральная служба охраны (ФСО) в очередной раз беспрецедентно усилила меры по его личной охране.

Напомним, россияне все больше готовы подвергать сомнению власть кремлевского диктатора из-за упадка экономики страны и отсутствия прогресса в войне против Украины. Командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко считает, что Путина уберут его приспешники.

