Тайна Великой Пирамиды открыта после 4600 лет: что выяснили ученые

Обманули сейсмические законы: как древние египтяне защитили пирамиду Хуфу от землетрясений / © Википедия

Археологи раскрыли одну из тайн Великой пирамиды — как этой древней гробнице удалось выдерживать землетрясения в течение 4600 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

С момента строительства это величественное сооружение подверглось значительным землетрясениям магнитудой до 6,8. Землетрясения такой силы способны нанести значительный урон зданиям в радиусе 250 км от их эпицентра.

Однако Великая пирамида, построенная для египетского фараона Хуфу, не претерпела существенных разрушений ни внутри, ни снаружи.

Теперь эксперты наконец-то выяснили, почему — и все это благодаря замечательным инженерным методам, которые использовали древние египтяне. Это включало в себя строительство сооружения на твердой известняковой скале, симметричную пирамидальную форму, жесткую общую конструкцию и создание полостей для снятия давления над Царской комнатой.

«Эти выводы представляют убедительные количественные доказательства того, что у древнеегипетских архитекторов были глубокие геотехнические знания», — заявила команда исследователей астрономии и геофизики.

По словам ученых, пирамида отличается определенными геометрическими аспектами и особенностями с инженерной точки зрения, что делает ее одной из лучших конструкций, устойчивых к землетрясениям.

Исследователи зафиксировали вибрации в 37 местах вокруг пирамиды. Это включало ее внутренние камеры, строительные блоки и окружающую почву. Большинство колебаний, зарегистрированных внутри пирамиды, имели частоту 2,0–2,6 герц, что свидетельствует о равномерном распределении механического напряжения по всей конструкции. Кроме того, колебания в окружающей почве имели частоту 0,6 герца.

Эта разница важна, поскольку повреждения от землетрясения становятся гораздо хуже, когда почва и сооружение вибрируют с одинаковыми частотами.

Поскольку естественной реакцией пирамиды является вибрация на гораздо более «быстрых» и «жестких» частотах по сравнению с более медленным колебанием земли, это означает, что сейсмическая энергия от земли неэффективно передается в структуру.

Команда также обнаружила, что вибрации усиливаются выше по пирамиде, достигая пика в царской комнате. Однако в полости непосредственно над Царской комнатой вибрации, казалось, уменьшились, что свидетельствует о том, что ее разместили там для обеспечения определенной структурной защиты священной гробницы.

Древние египтяне также строили пирамиду на твердом известняке, что может помочь повысить устойчивость к толчкам. Хотя невозможно утверждать, что строители понимали сейсмические законы, исследователи утверждают, что их геометрия и инженерия были очень развиты.

Древние египтяне достигли конструкций, которые современная сейсмическая инженерия сочтет очень эффективными.

Отдельное исследование, опубликованное ранее в этом году, предполагает, что Большая пирамида была построена с использованием скрытого спирального пандуса, пролегающего внутри сооружения.

Компьютерный специалист Висенте Луис Росель Ройг считает, что рабочие использовали «краевой пандус» — наклонную дорожку вдоль внешних краев пирамиды, постепенно покрываемую с добавлением каждого нового слоя. Вместо того чтобы полагаться на массивные наружные пандусы, это позволило бы рабочим постепенно перемещать камни вверх, уровень по уровню.

Такими темпами пирамиду можно было бы построить только за 14-21 год. Если учесть добычу карьера, транспортировки и перерыва для работников, то общий срок возрастает примерно до 20-27 лет, что соответствует существующим оценкам.

Ранее исследователи подвергли сомнению официальную историю Великой пирамиды в Гизе. Они утверждают, что сооружение может быть гораздо более древним, чем считают египтологи.

