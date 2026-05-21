Контроль над старением в ваших руках: 3 простые привычки для долголетия

Эксперт из долголетия рассказала, как простые привычки помогают защитить организм от старения.

Тема долголетия и биологического омоложения сейчас на пике популярности. И врач по вопросам долголетия утверждает, что у вас больше контроля над старением, чем вы думаете.

О том, какие факторы имеют решающее значение для продления молодости, пишет издание Business Insider.

По словам специалиста, процесс старения — это не просто цифра в паспорте, а скорость износа наших клеток. Сформировав правильные длительные привычки уже сейчас, можно не только продлить жизнь, но сохранить остроту разума и физическую силу в глубокой старости.

По словам эксперта, хорошие гены являются одним из важнейших факторов долгой и здоровой жизни: до 50% долголетия передается по наследству, показывают новые исследования. Однако ДНК не обязательно должна быть вашей судьбой, когда речь идет о старении и болезнях.

Доктор Флоренс Комит, как близнец, собственными глазами видела, как наш уникальный жизненный опыт может формировать наше здоровье и, что еще важнее, что мы можем с этим сделать.

«Если мы близнецы, почему я люблю суши, а она (сестра-близнец — Ред.) на самом деле не ест рыбу?», — пошутила Комит в интервью Business Insider.

«Понимая все факторы, составляющие нашу личность, и рассматривая это как проактивный подход, вы выявляете риск еще до появления симптомов, и можете остановить старость на месте и даже повернуть назад», — сказала она о старении.

Комит, ведущий врач по долголетию, является экспертом по эпигенетике, изучению химических изменений, влияющих на активность генов, включая те, которые могут влиять на процесс старения.

«Изменения старения, возникающие под поверхностью, на клеточном уровне, начинаются уже в 30 лет. И мы можем что-то с этим сделать, чтобы действительно защитить свое здоровье на всю жизнь, потому что чем раньше мы это сделаем, тем лучше для нас будет», — сказала она.

Комит поделилась некоторыми из лучших изменений в своей жизни, которые она внесла в свой распорядок дня, и которые вы можете добавить в свое «портфолио здоровья» для более долгой и здоровой жизни.

Откажитесь от перекусов перед сном

Комит сказала, что увидела значительные преимущества после победы над собственным врагом в сфере здоровья: ночными перекусами.

«Ночью я просто сидела и перекусывала фруктами, шоколадом, мороженым, чем угодно. Когда я отказалась от этого и осознала, что мне просто нужно перестать есть за час-два до сна, это кардинально изменилось», — сказала она.

Отказ от ночного употребления пищи может способствовать пищеварению и качеству сна, включая глубокий сон — время, когда ваш организм может восстановить повреждения клеток для поддержания вашего метаболизма, иммунной системы и других важных функций. Вот почему качественный сон важен для долгосрочного здоровья, помогая предотвратить возрастное ухудшение состояния.

«В 20 лет вы можете будто гореть свечой с обоих концов, и ваше тело может компенсировать. В 30 лет это уже невозможно», — сказал Комит.

Уменьшите потребление алкоголя как минимум вдвое

Если вы расслабляетесь перед вечерами с вином, виски или пивом, вы можете нанести себе больше вреда, чем пользы.

Алкоголь все чаще связывается с серьезными рисками для здоровья, такими как рак, сердечные заболевания и деменция. Недавние данные свидетельствуют, что безопасного количества алкоголя может не быть.

Комит сказал, что простой способ сократить потребление алкоголя — это заменить его стаканом обычной воды вместо алкогольных напитков.

«Если вы любите алкоголь, снизьте его потребление. Если вы выпиваете два стакана, выпейте один стакан и стакан воды, потому что алкоголь повысит уровень сахара в крови, а затем снизит его во время сна», — сказал Комит.

Для более точного анализа уровня сахара в крови, Комит рекомендует носить глюкометр непрерывного контроля уровня глюкозы (CGM), который может предоставлять данные в режиме реального времени об уникальной реакции вашего организма на различные виды пищи и напитков.

Сочетайте кардио и силовые тренировки

Еще один способ оптимизировать свой режим долголетия — это разнообразить свою физическую форму.

«Я нахожу время для физических упражнений. Трижды в неделю я занимаюсь в спортзале по часу, и в основном занимаюсь с отягощениями. Есть немного высокоинтенсивных и аэробных упражнений», — сказала она.

Между подходами упражнений с отягощениями, по словам Комит, она проведет некоторое время на гребном тренажере для кардиотренировок, способствующих долголетию.

