Ученые раскрыли неожиданный аспект влияния кофе, выпитого ночью

Кофе, выпитый в вечернее или ночное время, может не только нарушать сон, но и влиять на импульсивность и склонность к рискованному поведению.

Результаты нового исследования показали, что кофеин в ночной период способен изменять контроль над поведением, особенно у самок.

В ходе экспериментов мушки, получавшие кофеин ночью, демонстрировали худший контроль движений и более импульсивное поведение. Они чаще совершали хаотические и опасные полеты даже в неблагоприятных условиях.

Особое внимание исследователей привлекла реакция самок: они оказались гораздо более чувствительны к действию кофеина. Даже при одинаковой дозе с самцами их поведение становилось заметно более рискованным. Ученые предполагают, что причина может крыться не в гормонах, а в генетических или физиологических особенностях организма.

По мнению экспертов, результаты могут частично объяснить, почему люди после позднего кофе иногда становятся более эмоциональными, импульсивными или склонными к необдуманным решениям.

Напомним, другие исследования показали, что кофе действительно может иметь защитный эффект. Некоторые исследования обнаружили связь между употреблением кофе и меньшим риском некоторых видов рака у пациентов.

Однако все эти исследования базировались на популяционных данных, не подтверждающих причинно-следственные связи.

Люди, которые употребляют кофе, могут просто иметь лучшее здоровье, чем люди, которые его не пьют, говорит Питер Роджерс, изучающий влияние кофеина на поведение, настроение, бдительность и внимание в Бристольском университете. И это, несмотря на их нездоровые привычки, как показало исследование.

Небольшое исследование, проведенное Центром пищевых упражнений и метаболизма в Университете Бата в Англии, изучало, как кофе влияет на реакцию организма на завтрак после фрагментированного ночного сна.

Они выяснили, что участники, которые пили кофе, а затем сладкий напиток на завтрак, имели на 50% большее повышение уровня сахара в крови по сравнению с теми, кто сначала кофе не пил.

Но для того чтобы такой риск накопился, такое поведение должно повторяться постоянно в течение длительного времени.

