Цены на яйца резко переписали: сколько стоит десяток теперь

Яйца / © Associated Press

Реклама

В украинских супермаркетах в мае 2026 зафиксировали снижение розничных цен на куриные яйца.

Об этом пишет Agro News.

Сколько стоит десяток яиц в супермаркетах

По данным Минфина, на 19 мая средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в пределах 78–83,95 грн. Неделей ранее, 12 мая, этот показатель составил 83,95-84,16 грн, что подтверждает тенденцию к удешевлению продукта.

Реклама

Мониторинг официальных онлайн-магазинов популярных ритейлеров показал следующие минимальные цены на фасованный десяток куриных яиц:

«Сильпо» — 59,99 грн;

«АТБ» — 65,90 грн;

«Варус» — 66,50 грн;

«Фора» — 67,90 грн;

«Ашан» — 75,50 грн;

«Новус» — 75,99 грн;

«Мегамаркет» — 78,50 грн;

«Метро» — 79,00 грн.

Читайте также В Украине стремительно подешевел популярный продукт: сколько будут платить украинцы

Влияние акционных предложений на конечную цену

Дополнительное снижение стоимости товара в большинстве супермаркетов связано с действием внутренних учетных программ и акций.

В частности, благодаря 25%-й скидке в магазинах сети «Варус» минимальная цена упаковки снизилась до 49,90 грн. В супермаркетах «АТБ» и «Фора» с учетом акционных предложений минимальная стоимость десятка яиц также опустилась ниже отметки в 60 грн. Подешевление коснулось и продукции, реализуемой поштучно.

Цены в Украине — последние новости

Напомним, в Украине резко выросли цены на гречку — в мае средняя стоимость крупы составила около 75 грн за килограмм.

Реклама

Также в мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.

Кроме того, в Украине продолжается рост стоимости мяса. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины.

Новости партнеров