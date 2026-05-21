Цены на яйца резко переписали: сколько стоит десяток теперь
Супермаркеты снизили цены на яйца. Актуальный мониторинг крупных торговых сетей.
В украинских супермаркетах в мае 2026 зафиксировали снижение розничных цен на куриные яйца.
Об этом пишет Agro News.
Сколько стоит десяток яиц в супермаркетах
По данным Минфина, на 19 мая средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в пределах 78–83,95 грн. Неделей ранее, 12 мая, этот показатель составил 83,95-84,16 грн, что подтверждает тенденцию к удешевлению продукта.
Мониторинг официальных онлайн-магазинов популярных ритейлеров показал следующие минимальные цены на фасованный десяток куриных яиц:
«Сильпо» — 59,99 грн;
«АТБ» — 65,90 грн;
«Варус» — 66,50 грн;
«Фора» — 67,90 грн;
«Ашан» — 75,50 грн;
«Новус» — 75,99 грн;
«Мегамаркет» — 78,50 грн;
«Метро» — 79,00 грн.
Влияние акционных предложений на конечную цену
Дополнительное снижение стоимости товара в большинстве супермаркетов связано с действием внутренних учетных программ и акций.
В частности, благодаря 25%-й скидке в магазинах сети «Варус» минимальная цена упаковки снизилась до 49,90 грн. В супермаркетах «АТБ» и «Фора» с учетом акционных предложений минимальная стоимость десятка яиц также опустилась ниже отметки в 60 грн. Подешевление коснулось и продукции, реализуемой поштучно.
Напомним, в Украине резко выросли цены на гречку — в мае средняя стоимость крупы составила около 75 грн за килограмм.
Также в мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.
Кроме того, в Украине продолжается рост стоимости мяса. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины.