Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Ціни на яйця різко переписали: скільки коштує десяток тепер

Супермаркети знизили ціни на яйця. Актуальний моніторинг великих торговельних мереж.

Руслана Сивак
Яйця

Яйця / © Associated Press

В українських супермаркетах у травні 2026 року зафіксували зниження роздрібних цін на курячі яйця.

Про це пише Agro News.

Скільки коштує десяток яєць у супермаркетах

За даними Мінфіну, станом на 19 травня середня вартість паковання яєць категорії С1 коливається в межах 78–83,95 грн. Тижнем раніше, 12 травня, цей показник становив 83,95–84,16 грн, що підтверджує тенденцію до здешевлення продукту.

Моніторинг офіційних онлайн-магазинів популярних ритейлерів показав такі мінімальні ціни на фасований десяток курячих яєць:

  • «Сільпо» — 59,99 грн;

  • «АТБ» — 65,90 грн;

  • «Варус» — 66,50 грн;

  • «Фора» — 67,90 грн;

  • «Ашан» — 75,50 грн;

  • «Новус» — 75,99 грн;

  • «Мегамаркет» — 78,50 грн;

  • «Метро» — 79,00 грн.

Вплив акційних пропозицій на кінцеву ціну

Додаткове зниження вартості товару в більшості супермаркетів пов’язане з дією внутрішніх дисконтних програм та акцій.

Зокрема, завдяки 25%-й знижці в магазинах мережі «Варус» мінімальна ціна паковання знизилася до 49,90 грн. У супермаркетах «АТБ» та «Фора» з урахуванням акційних пропозицій мінімальна вартість десятка яєць також опустилася нижче позначки у 60 грн. Здешевлення торкнулося і продукції, що реалізується поштучно.

Ціни в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні різко зросли ціни на гречку — у травні середня вартість крупи сягнула близько 75 грн за кілограм.

Також у травні в українських супермаркетах знову зафіксували здорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець.

Окрім цього, в Україні триває зростання вартості м’яса. Найбільше впродовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини.

