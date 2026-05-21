В Україні стрімко дорожчає популярний овоч із борщового набору: які ціни в супермаркетах

Морква / © Associated Press

Реклама

В Україні зафіксували різке зростання вартості одного з ключових овочів борщового набору. Лише за один тиждень цей популярний продукт здорожчав на третину.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Один з овочів борщового набору за тиждень здорожчав одразу на 34%. Йдеться про моркву, яку продають зараз в діапазоні 13-20 грн/кг», — зазначили аналітики.

Реклама

За словами фахівців, таке стрімке зростання цін на моркву безпосередньо пов’язане із сезонним фактором. Наразі у сховищах фермерів швидко скорочуються запаси торішнього врожаю овочу. До того ж на ринку спостерігається серйозний дефіцит — особливо бракує якісної продукції.

Водночас попит на торішню моркву з боку гуртових компаній та роздрібних мереж тільки підвищується. Тож гравці ринку очікують подальшого зростання цін, хоча й зауважують: «Воно може стати більш плавним».

«Слід зазначити, що попри здорожчання коренеплодів, наразі ціни на моркву в Україні в середньому на 56% нижчі, ніж це було в другій половині травня минулого року», — наголошують аналітики.

Скільки коштує морква в супермаркетах України

Поки на гуртових ринках вартість тримається в межах 13-20 гривень за кілограм, у популярних роздрібних мережах та супермаркетах країни цифри на цінниках уже значно вищі.

Реклама

Зокрема, ситуація в магазинах зараз має такий вигляд

У Varus морква вагова коштує 34,9 гривні за кілограм.

У «Сільпо» моркву відпускають по 42,3 грн/кг.

Здорожчення продуктів в Україні — останні новини

Нагадаємо, у травні в українських супермаркетах знову зафіксували здорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець.

Виробники пояснюють: головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо.

Експерти попереджають: до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Водночас різкого стрибка найближчим часом не прогнозують — запаси зерна залишаються стабільними, а серйозних проблем із посівами наразі не зафіксовано.

Реклама

Також, в Україні різко зросли ціни на гречку — у травні середня вартість крупи сягнула близько 75 грн за кілограм. Аналітики пояснювали це скороченням посівних площ та зменшенням врожаю після нерентабельного для аграріїв 2024 року.

Новини партнерів