Після пластичної операції жінка безслідно зникла: тіло пацієнтки знайшли лише через шість днів

У Колумбії розслідують смерть 52-річної Юлікси Консуело Толози, яка зникла після відвідування клініки косметичної хірургії у Боготі. Через шість днів після процедури її тіло знайшли у віддаленій місцевості, а правоохоронці затримали кількох підозрюваних.

Про це повідомило видання Daily Star.

13 травня жінка звернулася до клініки Beauty Laser ML, де їй провели лазерний ліполіз. Після операції подруга Юлікси приїхала забрати її, однак працівники закладу повідомили, що пацієнтка нібито вже пішла самостійно.

Пізніше слідчі отримали записи камер відеоспостереження. На кадрах видно, як двоє чоловіків виносять жінку до автомобіля. Один зі свідків розповів місцевим ЗМІ, що Юлікса була дуже блідою, а її губи та шкіра мали фіолетовий відтінок.

Автомобіль, який потрапив на відео, 18 травня знайшли покинутим у місті Кукута поблизу кордону з Венесуелою. Того ж дня затримали двох громадян Венесуели — Хесуса Ернандеса Моралеса та Кельвіса Секеру Дельгадо. Слідство вважає, що вони перевозили жінку з Боготи до Кукути.

Наступного дня тіло Юлікси виявили у сільській місцевості Апуло. За інформацією місцевих медіа, правоохоронці могли встановити місце після отримання даних від затриманих підозрюваних.

Згодом у Венесуелі затримали ще трьох людей у межах цієї справи. Йдеться про власницю клініки Марію Фернанду Дельгадо Ернандес, її партнера Едінсона Хосе Торреса Сарм’єнто та Едуардо Давіда Рамоса, який, за версією слідства, проводив операцію.

Мер Боготи Карлос Фернандо Галан заявив: «Це не був випадок медичної недбалості — це було вбивство».

Двоюрідна сестра загиблої Морелія Давіла розповіла, що Юлікса не розповідала сім’ї про плани робити пластичну операцію. У жінки залишилися мати та брат, які мешкають у США.

