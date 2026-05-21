Нелегальна подорож потягом через Сахару стала екстремальним трендом серед туристів

Подорож знаменитим мавританським «Потягом із залізною рудою», який понад 17 годин мчить пустелею Сахара, стала одним із найекстремальніших туристичних трендів у світі.

Як пише Oddity Central, йдеться про вантажний потяг, який курсує територією Мавританії від 1963 року.

Залізнична лінія перевозить залізну руду з внутрішніх районів країни до узбережжя Атлантичного океану, долаючи понад 700 кілометрів безлюдною пустельною територією.

Так званий «Пустельний експрес» містить десятки відкритих вагонів, заповнених залізною рудою. Саме на дахах або всередині цих вагонів туристи нелегально подорожують пустелею Сахара.

Для більшості людей майже 20-годинна поїздка серед спеки, пилу та сажі стала б справжнім випробуванням. Однак серед любителів екстриму та фанатів «Дюни» цей маршрут набув культового статусу.

Популярність поїздки різко зросла після того, як мандрівники почали публікувати відео та фотографії у соцмережах. На кадрах туристи із закритими обличчями посеред піщаних дюн та чорної руди нагадували фременів із всесвіту «Дюни».

Згодом в Інтернеті з’явилися цілі інструкції про те, як потрапити на потяг, і дедалі більше туристів почали приїжджати до Мавританії заради цього досвіду.

Втім, місцева влада неодноразово попереджала про небезпеку таких подорожей. У разі падіння людина може опинитися просто посеред пустелі без води та зв’язку, а зійти з потяга під час руху практично неможливо.

2024 року влада Мавританії офіційно заборонила туристам їздити на «Залізорудному експресі». Попри це, заборона лише підсилила інтерес до небезпечної пригоди.

За словами мандрівників, поліція та прикордонники можуть перевіряти телефони туристів у пошуках доказів підготовки до нелегальної поїздки. Також повідомляється про місцевих «піратів», які застрибують до вагонів та вимагають із пасажирів гроші.

Попри всі ризики, охочих проїхатися легендарним потягом через Сахару стає дедалі більше.

