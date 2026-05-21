Не гірше, ніж у Москві: до РФ зрання завітали "добрі" дрони, горить та вибухає біля НПЗ (відео)

Сизранський НПЗ палає після атаки Сил оборони / © із соцмереж

В Россії палає Сизранський нафтопереробний завод після атаки Сил оборони.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі та викладають відповідні відео.

Як зазначає радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко у Telegram, Сизранський НПЗ є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи.

Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку.

Дата публікації 07:32, 21.05.26

Нагадаємо, попереднього разу Сизранський нафтопереробний завод було уражено місяць тому. Тоді, у ніч проти 22 квітня, Росію сколихнула масована атака безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти нафтопереробної промисловості та логістичні вузли у Самарській, Ростовській та Ульяновській областях. У Сизрані, де внаслідок роботи місцевої ППО постраждав житловий сектор.

