Не гірше, ніж у Москві: до РФ зрання завітали "добрі" дрони, горить та вибухає біля НПЗ (відео)
Підприємство «Роснєфті» щорічно переробляло до 9 мільйонів тонн нафти, а тепер опинилося в палаючому «Самарському вузлі».
В Россії палає Сизранський нафтопереробний завод після атаки Сил оборони.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі та викладають відповідні відео.
Як зазначає радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко у Telegram, Сизранський НПЗ є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи.
Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку.
Нагадаємо, попереднього разу Сизранський нафтопереробний завод було уражено місяць тому. Тоді, у ніч проти 22 квітня, Росію сколихнула масована атака безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти нафтопереробної промисловості та логістичні вузли у Самарській, Ростовській та Ульяновській областях. У Сизрані, де внаслідок роботи місцевої ППО постраждав житловий сектор.