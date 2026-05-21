У порожнині тіла: жінка опинилася в лікарні через дивний спосіб крадіжки вина

У штаті Мічиган, США, 48-річну жінку заарештували та доправили до лікарні після невдалої спроби приховати вкрадену пляшку вина у «тілесній порожнині».

Про це пише New York Post.

Інцидент стався у місті Траверс-Сіті. За даними поліції, напередодні жінку вже затримували працівники магазину алкогольних напоїв після того, як вона відкрила та випила алкоголь просто в торговому залі, не оплативши його.

Наступного дня вона знову повернулася до магазину та, за словами правоохоронців, намагалася викрасти пляшку шардоне.

Працівники магазину спробували зупинити підозрювану, однак не змогли знайти викрадений алкоголь. Згодом після затримання поліцейські виявили пляшку захованою у «тілесній порожнині».

Після цього жінку терміново доставили до медичного центру Munson Medical Center для надання допомоги.

Ім’я підозрюваної правоохоронці не розголошують. Наразі їй висунули два звинувачення у шахрайстві в роздрібній торгівлі, а також по одному звинуваченню у контрабанді та незаконному проникненні на чужу територію.

