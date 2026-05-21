Жінка стала найстаршою мамою країни, народивши двійнят у 60 років після низки сімейних трагедій

76-річна Шен Хайлін, яку свого часу називали найстаршою матір’ю двійнят у Китаї, знову привернула увагу громадськості після того, як серія фотографій про її життя отримала міжнародну нагороду.

Про це пише SCMP.

Історія Шен стала відомою після трагічної загибелі її єдиної доньки Тінтін та її чоловіка 2009 року через отруєння чадним газом. Після втрати дитини жінка наважилася на екстракорпоральне запліднення й у 60 років народила двійнят — доньок Чжичжі та Хуейхуей.

Вагітність минула вкрай складно. За повідомленнями китайських медіа, Шен страждала на сильні набряки і кровотечі перед пологами.

Попри високі ризики, 2010 року вона народила здорових дівчаток і стала найстаршою жінкою в Китаї, яка народила дітей.

Народження двійнят спричинило широкий суспільний резонанс. Частина людей сумнівалася, чи зможе жінка забезпечити дітям стабільне майбутнє.

До виходу на пенсію Шен працювала директоркою лікарні, а її другий чоловік був професором університету. Однак виховання дітей у поважному віці стало для сім’ї серйозним фінансовим викликом.

Щоб забезпечити дочкам освіту та розвиток, жінка почала подорожувати країною з лекціями про здоров’я та харчування. Завдяки цьому родина могла оплачувати навчання, заняття танцями та уроки фортепіано для дівчаток.

2016 року чоловік Шен переніс інсульт, а 2022-го помер внаслідок серцевої та легеневої недостатності.

Наступного року жінка стала жертвою шахрайства та втратила понад два мільйони юанів через фальшиві інвестиції.

Попри всі труднощі, Шен не припинила боротися. У 73 роки вона почала проводити прямі трансляції у соцмережах, де ділиться порадами щодо виховання дітей, кулінарії та здорового способу життя. Також вона продає товари для дому та здоров’я.

Сьогодні «мама Шен», як її називають підписники, має майже мільйон шанувальників і стала символом підтримки для батьків, які пережили втрату дітей.

«Я завжди буду пишатися тим, що є матір’ю», — сказала Шен, додавши, що мріє прожити понад 100 років.

