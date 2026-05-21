Женщина стала самой старой мамой страны, родив близнецов в 60 лет после ряда семейных трагедий

76-летняя Шен Хайлин, которую в свое время называли самой старой матерью близнецов в Китае, снова привлекла внимание общественности после того, как серия фотографий о ее жизни получила международную награду.

Об этом пишет SCMP.

История Шен стала известной после трагической гибели ее единственной дочери Тинтин и ее мужа в 2009 году из-за отравления угарным газом. После потери ребенка женщина отважилась на экстракорпоральное оплодотворение и в 60 лет родила двойню — дочери Чжичжи и Хуэйхуэй.

Беременность прошла очень трудно. По сообщениям китайских медиа, Шен страдала сильными отеками и кровотечениями перед родами.

Шен во время беременности / © скриншот с видео

Несмотря на высокие риски, в 2010 году она родила здоровых девочек и стала самой старой женщиной в Китае, родившей детей.

Рождение близнецов повлекло за собой широкий общественный резонанс. Часть сомневалась, сможет ли женщина обеспечить детям стабильное будущее.

До ухода на пенсию Шен работала директором больницы, а ее второй муж был профессором университета. Однако воспитание детей в почтенном возрасте стало для семьи серьезным финансовым вызовом.

Шен Хайлин с мужем и дочерьми / © скриншот с видео

Чтобы обеспечить дочерям образование и развитие, женщина начала путешествовать по стране с лекциями о здоровье и питании. Благодаря этому семья могла оплачивать обучение, занятия танцами и уроки фортепиано для девочек.

В 2016 году муж Шен перенес инсульт, а в 2022-м умер в результате сердечной и легочной недостаточности.

В следующем году женщина стала жертвой мошенничества и потеряла более двух миллионов юаней из-за фальшивых инвестиций.

Шен Хайлин с дочерьми / © скриншот с видео

Несмотря на все трудности, Шен не перестала бороться. В 73 года она начала проводить прямые трансляции в соцсетях, где делится советами по воспитанию детей, кулинарии и здоровому образу жизни. Также он продает товары для дома и здоровья.

Сегодня «мама Шен», как ее называют подписчики, имеет почти миллион поклонников и стала символом поддержки для родителей, переживших потерю детей.

Шен Хайлин с дочерьми / © скриншот с видео

«Я всегда буду гордиться тем, что являюсь матерью», — сказала Шен, добавив, что мечтает прожить более 100 лет.

