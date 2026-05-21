Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти. Временные исключения объяснили ситуацией на мировых рынках. Это решение осветило напряжение и сложности, с которыми сталкиваются западные партнеры, пытаясь сохранить единство в санкционной политике.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Это еще одно свидетельство абсурдности более широкой энергетической политики Великобритании. Вместо того чтобы запрещать их, правительство должно выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море. Министрам также явно необходимо отменить решения, по которым так много нефтеперерабатывающих заводов были вынуждены закрыться в последние годы», — считают журналисты.

Премьер Кир Стармер утверждал, что этот шаг является только прелюдией к целому ряду жестких санкций против Москвы. Но сам факт того, что премьер-министр счел необходимым пойти на этот шаг — якобы для того, чтобы смягчить потенциальный кризис с авиационным топливом летом, — свидетельствует об уязвимости Великобритании как в сфере нефтепереработки, так и в сфере хранения, отмечает медиа.

Что предшествовало

Правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти в третьих странах.

Также Великобритания выдала лицензию и разрешила поставлять сжиженный природный газ из российских проектов «Сахалин-2» и «Ямал» в третьи страны, а также связанные с этим финуслуги. Лицензия будет действовать с 20 мая 2026 года по 1 января 2027 года.

Впоследствии министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант извинился за решение по смягчению санкций против России. В этот же день Брайант пытался оправдать такое решение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал свои сигналы Лондону по поводу решения британского правительства смягчить антироссийские санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.

«Этот вопрос очень чувствительный, и много обсуждений было в медиа и среди политиков. Мы свои сигналы по этому Лондону передали, мы рассчитываем, что на этой неделе на двустороннем уровне все будет обсуждено. Санкции — как наши дальнобойные, так и экономические и политические ограничения от партнеров — это то, что наиболее эффективно влияет на Россию, на то, чтобы желание закончить эту войну в России все же возникло», — заявил президент.

В то же время в Брюсселе снова отложили полный запрет на импорт сырой нефти из РФ.

«Мы не будем комментировать действия других стран по санкциям против России. Мы остаемся привержены нашим ограничениям на импорт российской нефти и газа», — заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Брюссель снова затягивает полное эмбарго. Законодательное предложение о тотальном запрете импорта российской нефти сначала планировали принять в конце 2025 года, затем рассмотрение перенесли на 15 апреля, а впоследствии документ вычеркнули из предыдущей повестки дня Еврокомиссии.

Между тем США тем временем разрешили поставки российской нефти.

