Когда надо принимать душ, утром или вечером

Душ давно перестал быть просто гигиенической процедурой. Для кого-то это утренний ритуал энергии, для кого-то — вечерняя терапия покоя. Мы выбираем время для душа по настроению, графику или привычке, и редко задумываемся, как это влияет на наше тело, кожу и даже качество сна, об этом рассказало издание RTÉ.

Но с точки зрения микробиологии у вопроса «когда лучше принимать душ» есть гораздо больше нюансов, чем кажется на первый взгляд. Ведь дело не только в ощущении свежести, но и в бактериях, микробиоме кожи, чистоте постели и даже аллергенах, которые мы ежедневно приносим домой.

Специалисты отмечают, что регулярный душ является важной частью здоровой гигиены независимо от времени суток. Он помогает смывать грязь и избыток кожного жира, уменьшать риск раздражений и инфекций, убирать пот и запах тела.

И здесь есть важный нюанс, ведь сам по себе пот почти не имеет запаха. Неприятный аромат возникает из-за бактерий, которые живут на поверхности кожи. В частности, бактерии стафилококки используют пот как источник питания и производят соединения с серой, поэтому именно они создают знакомый запах тела.

Что происходит с телом в течение дня

Даже если мы этого не замечаем, за день наше тело и волосы накапливают пыль, аллергены, загрязнения из воздуха, кожный жир и пот. Часть этих частиц остается на одежде, но значительное количество переносится на постель, в частности, простыни и наволочки.

Кроме того, кожа естественно заселена микроорганизмами, которые являются частью нашего микробиома. В течение дня они также накапливаются и попадают в постель. Именно поэтому вечерний душ действительно имеет свои плюсы, он помогает смыть часть грязи, пота и аллергенов перед сном.

Нюансы

Даже после идеального вечернего душа тело продолжает выделять пот ночью, независимо от температуры в комнате. В этот момент бактерии на коже снова начинают взаимодействовать с потом. В результате на постельном белье накапливаются микроорганизмы, к утру может появляться запах тела, а бактерии с белья возвращаются на кожу. И здесь ключевую роль играет чистота постельного белья.

Постель может перечеркнуть пользу вечернего душа

Если постель меняют редко, бактерии и аллергены накапливаются очень быстро. В постели остаются пот, частички кожи, бактерии и кожный жир. А еще, пылевые клещи, для которых отмершие клетки кожи являются идеальной средой.

Именно продукты жизнедеятельности пылевых клещей могут провоцировать аллергии, ухудшать астму и вызывать раздражение кожи. Поэтому даже вечерний душ не гарантирует полной свежести, если постель давно не стирали.

Утренний душ

С точки зрения науки утренний душ имеет одно важное преимущество, он смывает все, что накопилось на коже за ночь. Речь идет о бактериях с постельного белья, ночном поте и отмерших клетках кожи.

После этого человек надевает чистую одежду уже на более чистое тело, а это значит, что бактериям будет меньше «пищи» для образования запаха в течение дня. Именно поэтому микробиологи считают, что утренний душ помогает дольше оставаться свежими.

Идеальный вариант

Несмотря на научные аргументы, эксперты признают, что у каждого остаются собственные привычки и ритм жизни. Кому-то вечерний душ помогает расслабиться, улучшает засыпание и создает ощущение завершения дня. И это тоже имеет значение для самочувствия.

Но независимо от времени принятия душа есть правило, которое специалисты называют действительно критическим — регулярно стирать постельное белье. Именно регулярная стирка в значительной степени влияет на гигиену сна и состояние кожи.

Спор о том, когда лучше принимать душ длится годами. Но микробиологи склоняются к тому, что именно утренний душ дает больше преимуществ с точки зрения гигиены и свежести в течение дня. Впрочем, главный вывод науки звучит значительно проще: важен не только сам душ, но и вся система личной гигиены, от чистого постельного белья до регулярного ухода за кожей.

