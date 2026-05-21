Велика Британія дозволила імпорт пального з російської нафти. Тимчасові винятки пояснили ситуацією на світових ринках. Це рішення висвітлоло напругу та складнощі, з якими стикаються західні партнери, намагаючись зберегти єдність у санкційній політиці.

Про це пише видання The Telegraph.

«Це ще одне свідчення абсурдності більш широкої енергетичної політики Великої Британії. Замість того, щоб забороняти їх, уряд повинен видавати нові ліцензії на видобуток нафти та газу в Північному морі. Міністрам також явно необхідно скасувати рішення, через які так багато нафтопереробних заводів були змушені закритися в останні роки», — вважають журналісти.

Прем’єр Кір Стармер стверджував, що цей крок є лише прелюдією до цілої низки жорстких санкцій проти Москви. Але сам факт того, що прем’єр-міністр вважав за необхідне піти на цей крок — нібито для того, щоб пом’якшити потенційну кризу з авіаційним паливом влітку, — свідчить про вразливість Великої Британії як у сфері нафтопереробки, так і у сфері зберігання, зазначає медіа.

Що передувало

Уряд Великої Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Також Велика Британія видала ліцензію та дозволила постачати зріджений природний газ із російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал» до третіх країн, а також пов’язані з цим фінпослуги. Ліцензія діятиме від 20 травня 2026 року до 1 січня 2027 року.

Згодом міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт перепросив за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом’якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

«Це питання дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали, ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції — як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів — це те, що найбільш ефективно впливає на Росію, на те, щоб бажання закінчити цю війну в Росії все ж таки виникло», — заявив президент.

Водночас у Брюсселі знову відклали повну заборону на імпорт сирої нафти з РФ.

«Ми не коментуватимемо дії інших країн щодо санкцій проти Росії. Ми залишаємося відданими нашим обмеженням на імпорт російської нафти й газу», — заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Водночас Брюссель знову затягує повне ембарго. Законодавчу пропозицію про тотальну заборону імпорту російської нафти спочатку планували ухвалити наприкінці 2025 року, потім розгляд перенесли на 15 квітня, а згодом документ узагалі викреслили з попереднього порядку денного Єврокомісії.

Тим часом США тимчасово дозволили постачання російської нафти.

