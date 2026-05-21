Москва знову брязкає ядеркою: Росія перекинула боєголовки до Білорусі

У межах чергових ядерних навчань білоруські військові відпрацьовують отримання «спеціальних боєприпасів» для комплексів «Іскандер-М» та приховану підготовку до пусків.

Ядерні навчання РФ у Білорусі

Ядерні навчання РФ у Білорусі / © ТСН

Росія доправила ядерні боєголовки до Білорусі.

Про це, як передають Новини.Live, заявило Міноборони РФ.

Боєголовки доправили до польових пунктів зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань.

Повідомляється, що білоруські військові відпрацьовують отримання «спеціальних боєприпасів» для комплексів «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Зазначимо, що подібні дії зі сторони Росії та Білорусі неодноразово фіксувалися й раніше. Про перше доправлення ядерних боєголовок до Білорусі Кирило Буданов повідомляв ще у серпні 2023 року.

Нагадаємо, Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тис.військових, авіації та флотів. Аналітики переконані, що цей раптовий крок є спробою рефлексивного контролю над Заходом. Зокрема, Кремль може намагатися послабити підтримку України з боку європейських партнерів та посіяти розбіжності між союзниками. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Росія використовує раптові стратегічні ядерні навчання без попереднього оголошення, щоб демонструвати силу союзникам України та відвертати увагу від дедалі помітніших проблем на полі бою», — зазначили аналітики ISW.

