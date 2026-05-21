як отримати компенсацію за заїзд у яму

Про стан українських доріг ходять легенди й анекдоти. І вони — не про високу якість. На жаль, українські дороги потребують уваги як влади, так і водіїв. Через потрапляння у яму можна навіть отримати штраф, якщо це спровокувало ДТП.

Однак якщо водій пошкодив свій автомобіль через ями на дорогах, в Україні судова практика показує, що можна отримати навіть відшкодування. Це можливо, якщо обставини ДТП буде зафіксовано належним чином. Про реальний випадок розповіла Судово-юридична газета.

Яма на дорозі спричинила ДТП: як зафіксувати це і отримати компенсацію

За останній рік в Україні трапилося понад 25 тисяч ДТП. Близько 400 з них сталися через незадовільний стан доріг. Коли водій потрапляє у глибоку яму, він пошкоджує підвіску автомобіля чи диски. Поліція найчастіше складає штраф на водія замість того, аби зафіксувати стан доріг та обставини ДТП.

Ця практика стала системною. Балансоутримувачі доріг працюють надто простішим способом — встановлюють велику кількість попереджувальних знаків про ями замість того, аби їх ремонтувати. Через це українським водіям доводиться частіше ремонтувати авто.

Нещодавно у Коломиї трапилася цікава ситуація. Водійка отримала штраф за те, що заїхала у яму (справа № 346/1630/26 Коломийського міськрайонного суду). Жінку притягнули до відповідальності за пошкодження власного авто.

Це підсвітило зловживання — маніпулятивне застосування пункту 2.3 «б» ПДР та перекладання відповідальності з дорожніх служб на водіїв. Суди, аби швидше закрити справи, визнають водіїв автоматично винними. Натомість самі постраждалі змушені не тільки заплатити штраф, а й відремонтувати авто.

Коли водії на суді визнають вину в тому, що наїхали на яму, дорожні служби звільняються від відповідальності. У судовому рішенні не згадають стан доріг, адже там буде зазначена лише поведінка водія.

Натомість Городенківський районний суд у квітні минулого року вчинив інакше. Ситуація була ідентичною: водій наїхав на вибоїну, а поліція склала на нього протокол. У суді дослідили Акт обстеження ділянки, в якому була зафіксована вибоїна розміром 40×50 см та глибиною 11 см. Дорожній знак «Вибоїна» на дорозі був відсутнім, дорожня розмітка — стерта.

На суді водійка повідомила, що яма була залита водою, тому помітити її було неможливо. Суд постановив, що поліція не надала жодних доказів вини водійки, крім протоколу, а ДТП виникла через стан дороги. Провадження закрили.

Варто зазначити, що в багатьох аналогічних випадках поліція перекладає відповідальність з балансоутримувачів доріг та посадових осіб, які відповідальні за якість доріг, саме на водіїв.

Дорожні служби місяцями залишають попереджувальні знаки замість ремонту, оскільки це є найдешевшим інструментом їхнього юридичного захисту. Формальне позначення небезпечної ділянки перекладає відповідальність на водія, який зобов’язаний знизити швидкість. У суді наявність такого знака захищає балансоутримувачів від відшкодування збитків за ДТП, оскільки наїзд на яму трактується як порушення ПДР самим водієм.

Як отримати відшкодування за наїзд у яму

Судова практика Верховного Суду доводить, що водії можуть отримати повне відшкодування збитків, якщо доведуть вину балансоутримувача через неналежний стан дороги.

Успіх у суді, включно зі стягненням майнової та моральної шкоди, залежить від правильної фіксації обставин: вимірювання глибини вибоїн, фотофіксації місця ДТП та підтвердження відсутності попереджувальних знаків.

За таких умов суди закривають провадження щодо водіїв і притягають до відповідальності керівників дорожніх служб.

Водій не є винним у наїзді на яму, якщо він не порушив правила дорожнього руху, а про вибоїну не попередили за допомогою знаків. Кожен водій має право вимагати складання акта обстеження ділянки дороги. Під час обстеження можна вимагати, аби були присутні представники відповідної дорожньої служби.

У випадку, якщо дорожню службу притягнуть до адміністративної відповідальності, ви можете звернутися до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.

