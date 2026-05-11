Водії часто плутають два схожі сині знаки: у чому між ними різниця

Українські водії нерідко плутають два дорожні знаки із синім фоном та білою стрілкою вгору. На перший погляд вони дуже схожі, однак мають різне значення і встановлюють для водія різні правила руху.



Йдеться про знаки 4.1 «Рух прямо» та 5.5 «Дорога з одностороннім рухом». Обидва містять вертикальну білу стрілку, але належать до різних категорій дорожніх знаків.

Знак «Рух прямо»: повороти заборонені

Знак 4.1 «Рух прямо» має круглу форму та належить до наказових знаків. Він зобов’язує водія рухатися лише прямо.

Це означає, що після такого знака заборонено повертати ліворуч або праворуч, якщо інше не передбачено правилами чи організацією руху на конкретній ділянці.

Найчастіше цей знак встановлюють на перехрестях або ділянках дороги, де потрібно впорядкувати транспортний потік і обмежити небезпечні маневри.

Його дія зазвичай поширюється на найближче перехрестя або місце, де водій міг би змінити напрямок руху.

Знак «Дорога з одностороннім рухом»: це не заборона поворотів

Знак 5.5 «Дорога з одностороннім рухом» має квадратну форму та належить до інформаційно-вказівних знаків. Він повідомляє, що рух на цій дорозі дозволений лише в одному напрямку.

На відміну від знака «Рух прямо», цей знак сам по собі не забороняє повороти. Водій може повертати або виконувати інші маневри, якщо це дозволяють розмітка, інші знаки та дорожня ситуація.

З протилежного боку такої дороги зазвичай встановлюють знак 3.21 «В’їзд заборонено», який попереджає водіїв, що рух у цьому напрямку заборонений.

Чому важливо не плутати ці знаки

Помилка у трактуванні цих знаків може призвести до порушення правил дорожнього руху. У першому випадку водій може незаконно повернути там, де дозволено лише рух прямо. У другому — неправильно оцінити організацію руху на односторонній дорозі.

Саме тому водіям варто звертати увагу не лише на стрілку, а й на форму знака: круглий знак наказує рухатися прямо, квадратний — інформує про односторонній рух.

