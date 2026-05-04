Нові дорожні знаки спантеличують водіїв: де їх встановили і який ефект

Нові дорожні знаки

У подорожах нам можуть траплятися невідомі дорожні знаки. Деякі з них бувають настільки дивними, що викликають сумніви в тому, чи вони взагалі реальні. Які дивні дорожні знаки спантеличують водіїв?

Про це детальніше розповіли Carscoops.

Незвичайні дорожні знаки: які бувають у світі

У багатьох країнах світу водіям більше не вистачає стандартних правил дорожнього руху, тож уряди шукають нові рішення, аби водії дотримувалися ПДР. Так з’являються нові знаки та обмеження, яких не побачиш ніде більше.

Наприклад, у США з’явилися нові дорожні знаки з обмеженням швидкості до десяткових дробів. Замість стандартних круглих значень американці тепер бачать — 90,3. Тут працює психологічний фактор: люди звикають до обмежень швидкості і починають поступово їх ігнорувати.

У той час незвичне дробове число змушує водія вийти зі стану автоматизму і миттєво зосередитися на дорозі. У штаті Вісконсин біля об’єктів з перероблення відходів встановили нові знаки — обмеження руху 17,3 милі/год (27,8 км/год).

Посадовці прагнуть, аби водії вийшли зі стану звикання до дорожніх знаків, саме тому підкидають такі «сюрпризи».

Схожі знаки встановили у зонах з інтенсивним рухом великовагового транспорту, у великих торгових зонах США та місцях руху персоналу.

Фото: Reddit

Фото: Carscoops

Іспанія практикує інший досвід — спеціальну дорожню розмітку, що поступово звужується та імітує ілюзію швидкості. Такі смуги намальовані на найнебезпечніших ділянках доріг. Вони обманюють мозок і змушують водія сповільнитися. Таке, наприклад, можна побачити на дорогах поблизу Валенсії.

Також в Іспанії створили 3D-пішохідні переходи — так водії зосереджуються на дорозі, адже хочуть загальмувати перед перешкодою.

Що робити українцю у разі аварії за кордоном

Подорож автомобілем за кордон вимагає готовності до можливих ДТП, де незнання місцевих законів та мовний бар’єр можуть стати проблемою. У разі аварії першочергово необхідно викликати поліцію, оскільки страхові компанії в ЄС зазвичай потребують офіційного протоколу.

Поки очікуєте патруль, самостійно задокументуйте місце події на фото й відео, а також обміняйтеся контактами з учасниками та свідками.

Важливо не підписувати документи, зміст яких вам незрозумілий; у такому разі варто залишити примітку про це українською мовою.

Якщо ви винуватець, повідомте дані «Зеленої карти», але не віддавайте копію поліса стороннім. Після виконання всіх формальностей обов’язково зв’яжіться зі своєю страховою компанією для отримання подальших інструкцій.

