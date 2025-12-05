- Дата публікації
Нові дорожні знаки в Україні: у патрульній поліції зробили важливе роз’яснення
У фейкових повідомленнях йдеться про знак, який нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів.
Поширена в Мережі інформація про впровадження в Україні нового дорожнього знака у вигляді «білого ромба на синьому фоні» не відповідає дійсності.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький.
Він зауважив, що у фейкових повідомленнях зазначається, що цей знак нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів, зокрема:
автобуси та інший громадський транспорт;
таксі;
легкові автомобілі з двома і більше пасажирами;
електромобілі.
Білошицький наголосив, що чинна редакція правил дорожнього руху України та ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» не передбачає встановлення такого знака та не містить правил його застосування.
«Також відсутні відповідні проєкти змін до вказаних нормативно-правових документів, які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні», — додав він.
У патрульній поліції закликають українців перевіряти інформацію в надійних джерелах.
Нагадаємо, на дорогах Європи дедалі частіше можна побачити незвичний дорожній знак — синій прямокутник із трьома смугами, середня з яких виділена окремо. Для українських водіїв він має дивний вигляд, але має цілком практичне значення.