Новые дорожные знаки в Украине: в патрульной полиции сделали важное разъяснение

Фейковый дорожный знак / © Facebook/Патрульна поліція України

Распространенная в Сети информация о внедрении в Украине нового дорожного знака в виде «белого ромба на синем фоне» не соответствует действительности.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Александр Билошицкий.

Он отметил, что в фейковых сообщениях отмечается, что этот знак якобы будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств, в частности:

автобусы и другой общественный транспорт;

такси;

легковые автомобили с двумя и более пассажирами;

электромобили.

Билошицкий отметил, что действующая редакция правил дорожного движения Украины и ДСТУ 4100:2021 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения» не предусматривает установления такого знака и не содержит правил его применения.

«Также отсутствуют соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы, которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине», — добавил он.

В патрульной полиции призывают украинцев проверять информацию в надежных источниках.

Напомним, на дорогах Европы все чаще можно увидеть необычный дорожный знак — синий прямоугольник с тремя полосами, средняя из которых выделена отдельно. Для украинских водителей он выглядит странно, но имеет вполне практическое значение.