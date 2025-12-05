Принцесса Кейт прибыла на свой ежегодный рождественский концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве

Принцесса Кейт / © Getty Images

С 2021 года одним из самых ожидаемых событий в королевском рождественском календаре является концерт «Вместе на Рождество», который проводит принцесса Кейт. Ежегодно в Вестминстерском аббатстве в начале декабря происходит запись этого концерта, на который обычно приглашены все близкие члены королевской семьи, некоторые звездные гости и конечно же известные исполнители и музыканты, которые создают ту самую невероятную рождественскую атмосферу благодаря своей музыке.

Тема нынешнего мероприятия — «Любовь во всех ее проявлениях».

Ежегодно Кэтрин радует поклонников своими красивыми образами, а также милой улыбкой. На концерт, запись которого состоялась 5 декабря, Ее королевское Высочество выбрала снова очень элегантный и изысканный образ, от которого перехватывало дух.

Принцесса надела в этом году зеленый цвет. Она вібрала пальто с пуговицами и черным меховым воротником от бренда Catherine Walker, которое уже неоднократно надевала. Дополнила свой образ Кейт черными замшевыми сапогами и серьгами со звездами. Простоты и элегантности добавляла образу ее любимая прическа с легкими волнами.

Это был простой и непринужденный образ, который ей очень шел и идеально подходил для праздничной атмосферы в аббатстве. Под пальто у Кейт была юбка миди, которую она тоже не раз уже надевала на различные мероприятия, она была яркой и клетчатой. Пальто Кейт не расстегивала, но заметить юбку можно было благодаря распорке на ее пальто.

Показ на британском телевидении концерта состоится в Рождество.