Избиения и угрозы в штурмовых подразделениях: что говорят в Сухопутных войсках

В Сухопутных силах ВСУ заверили, что выявленные военным омбудсменом Ольгой Решетиловой случаи нарушений прав военнослужащих в штурмовых подразделениях не имеют системного характера. Однако отметили, что такие сообщения требуют «особого внимания».

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

«Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих придерживаются военных стандартов, сохраняют дисциплину и уважение к товарищам», — отметили в Сухопутных войсках.

В то же время в сообщении отметили, что те материалы, которые были переданы правоохранительным органам, «должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке».

«Для нас принципиальным является то, чтобы каждый военный был защищен, а служба — соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена», — отметили в Сухопутных войсках.

Накануне в интервью изданию lb.ua военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в отдельных частях во время проверок был обнаружен «откровенный криминал».

В частности, она говорила об избиениях, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью военнослужащих штурмовых подразделений.

По словам Решетиловой, материалы по инцидентам, которые имеют признаки криминала, переданы правоохранительным органам.

«Работа Военного омбудсмена демонстрирует то, что механизмы контроля в оборонном секторе действуют и способны выявлять проблемы там, где они возникают», — прокомментировали это заявление в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что к ней поступает ряд обращений от военнослужащих полка «Скала» относительно серьезных нарушений их прав. Речь идет об избиении и психологическом давлении со стороны командования.