Избиения и угрозы в штурмовых подразделениях: что говорят в Сухопутных войсках
В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что те материалы, которые были переданы правоохранительным органам, «должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке».
В Сухопутных силах ВСУ заверили, что выявленные военным омбудсменом Ольгой Решетиловой случаи нарушений прав военнослужащих в штурмовых подразделениях не имеют системного характера. Однако отметили, что такие сообщения требуют «особого внимания».
Об этом говорится в сообщении в соцсетях.
«Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих придерживаются военных стандартов, сохраняют дисциплину и уважение к товарищам», — отметили в Сухопутных войсках.
В то же время в сообщении отметили, что те материалы, которые были переданы правоохранительным органам, «должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке».
«Для нас принципиальным является то, чтобы каждый военный был защищен, а служба — соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена», — отметили в Сухопутных войсках.
Накануне в интервью изданию lb.ua военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в отдельных частях во время проверок был обнаружен «откровенный криминал».
В частности, она говорила об избиениях, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью военнослужащих штурмовых подразделений.
По словам Решетиловой, материалы по инцидентам, которые имеют признаки криминала, переданы правоохранительным органам.
«Работа Военного омбудсмена демонстрирует то, что механизмы контроля в оборонном секторе действуют и способны выявлять проблемы там, где они возникают», — прокомментировали это заявление в Сухопутных войсках.
Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что к ней поступает ряд обращений от военнослужащих полка «Скала» относительно серьезных нарушений их прав. Речь идет об избиении и психологическом давлении со стороны командования.