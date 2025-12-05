ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1391
2 хв

Побиття та погрози у штурмових підрозділах: що кажуть у Сухопутних військах

У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що ті матеріали, які були передані правоохоронним органам, «мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку».

Богдан Скаврон
ЗСУ

ЗСУ / © ТСН.ua

У Сухопутних силах ЗСУ запевнили, що виявлені військовою омбудсманкою Ольгою Решетиловою випадки порушень прав військовослужбовців у штурмових підрозділах не мають системного характеру. Однак наголосили, що такі повідомлення вимагають «особливої уваги».

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах.

«Йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів», — наголосили у Сухопутних військах.

Водночас у повідомленні зазначили, що ті матеріали, які були передані правоохоронним органам, «мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку».

«Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба — відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи», — зауважили в Сухопутних військах.

Напередодні в інтерв’ю видання lb.ua військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що в окремих частинах під час перевірок було виявлено «відвертий кримінал».

Зокрема, вона говорила про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців штурмових підрозділів.

За словами Решетилової, матеріали щодо інцидентів, які мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам.

«Робота Військового омбудсмана демонструє те, що механізми контролю в оборонному секторі діють і здатні виявляти проблеми там, де вони виникають», — прокоментували цю заяву в Сухопутних військах.

Нагадаємо, раніше військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що до неї надходить низка звернень від військовослужбовців полку «Скеля» щодо серйозних порушень їхніх прав. Йдеться про побиття та психологічний тиск з боку командування.

