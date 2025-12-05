ТСН в социальных сетях

Украина
201
2 мин

В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке страны: фото и видео

Несмотря на войну, Киев сохраняет традиции, чтобы подарить детям чувство праздника. В канун Дня святого Николая на Софийской площади официально зажгли огни на главной елке страны.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Новогодняя елка в Киеве

В канун Дня святого Николая в Киеве засияли огни на новогодней елке / © Виталий Кличко/Тelegram

В Киеве на Софийской площади официально засияла огнями главная новогодняя елка страны. В этом году, вопреки военному положению, столица решила сохранить традицию, чтобы подарить хотя бы немного света и рождественского чуда детям и взрослым.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua Ирина Кондрачук с места происшествия, в этом году ввели особое новшество. Впервые в истории главную елку помогали впитывать все желающие — киевляне и гости города могли приобщиться к процессу декорирования. Самое новогоднее искусственное дерево, высотой 16 метров, и оно светится разными цветами — от теплого золотого до насыщенных оттенков синего, зеленого и фиолетового.

/ © Виталий Кличко/Тelegram

© Виталий Кличко/Тelegram

Тематика и символизм

На церемонии засветки присутствовал мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он раскрыл детали украшения. Тематика декора этого года вдохновлена старинными фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло и «мягкие оттенки времени».

Елку украсили четырьмя с половиной тысячами игрушек и подсветили теплой гирляндой. По замыслу новогоднее дерево превращает площадь в символическое место силы, света и тихого зимнего праздника.

/ © ТСН

© ТСН

/ © Виталий Кличко/Тelegram

© Виталий Кличко/Тelegram

/ © Виталий Кличко/Тelegram

© Виталий Кличко/Тelegram

Праздник благодаря защитникам

Городской голова подчеркнул, что даже в условиях войны такие моменты радости жизненно необходимы для психологического состояния общества.

«У наших детей должен быть праздник, должны быть моменты радости. Нужны положительные эмоции и взрослым», – отметил Кличко.

/ © Виталий Кличко/Тelegram

© Виталий Кличко/Тelegram

/ © Виталий Кличко/Тelegram

© Виталий Кличко/Тelegram

В то же время мэр подчеркнул, что возможность чувствовать эту атмосферу у украинцев исключительно благодаря отваге военных.

«Прежде всего, спасибо нашим защитникам и защитницам за то, что имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса. Уважаем отвагу и подвиг каждого военного!», — добавил городской голова, поздравив всех с наступающим Днем Святого Николая.

Напомним, во Львове тоже уже установили главную елку города. По традиции это живое дерево, которое Львову дерево подарили жители села Сокольники.

