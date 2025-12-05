Samsung готовит зарядку будущего: что известно о магнитной станции для смартфонов и не только

Samsung

Компания Samsung разрабатывает новое мощное беспроводное зарядное устройство, которое может быть представлено вместе с флагманской линейкой Galaxy S26 в 2026 году. По слухам новое устройство с номером модели EP-P2900 будет поддерживать 25 Вт мощности, что значительно превзойдет текущий максимум Samsung в 15 Вт.

О разработке пишет немецкий портал WinFuture, ссылаясь на данные нескольких розничных продавцов.

Новое устройство, вероятно, будет называться Samsung Magnetic Wireless Charger, поскольку в документах упоминаются магниты. Это означает, что зарядную станцию можно будет прикрепить к задней панели смартфона (как MagSafe у конкурентов). Ожидается, что благодаря интеграции магнита и использованию стандарта Qi2 устройство будет круглой формы и будет иметь темно-серый цвет. Станция сможет заряжать не только смартфоны серий Galaxy S и Galaxy Z, но и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Несмотря на заявленную мощность 25 Вт, остается неизвестным, смогут ли все модели Galaxy S26 воспользоваться этим максимумом. Вероятно, скорость 25 Вт будет доступна только для Galaxy S26 Ultra, тогда как базовая модель и Plus могут остаться на уровне 15 Вт. Такая же тенденция, по данным истоков, прослеживается и по проводной зарядке:

Galaxy S26 Ultra ожидается поддержка до 60 Вт (вероятно по новой технологии Super Fast Charging 3.0).

Galaxy S26 Plus до 45 Вт.

Базовая Galaxy S26 ограничена до 25 Вт.

