В серьгах за почти 15 тысяч долларов: принцесса Кейт продемонстрировала роскошные драгоценности

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Принцесса Кейт прибыла на свой ежегодный концерт рождественских колядок «Вместе на Рождество», запись которого состоялась 5 декабря. Мероприятие уже традиционно проводится в Вестминстерском аббатстве, а тема нынешнего концерта — «Любовь во всех ее проявлениях».

Прибыла в аббатство принцесса Уэльская в теплом пальто насыщенного изумрудного цвета от бренда Catherine Walker, которое было дополнено пуговицами и черным меховым воротником.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Однако единственной яркой деталью образа принцессы стали ее серьги в виде звезд. Это было украшение от бренда Robinson Pelham стоимость которого 11 195 фунтов стерлингов (это примерно почти 15 тысяч долларов).

Реклама

Принцесса Кейт / © Associated Press

Серьги-гвоздики называются Tsar Star, изготовлены они из 14-каратного белого золота. Их можно носить тремя способами: звездочка-гвоздик отдельно — для едва заметного сияния; в паре с бриллиантовым подвесом спереди — для дополнительного блеска; или со стилизованным подвесом позади мочки уха — для современного и неожиданного акцента.

Фото: Robinson Pelham

Серьги-звезды Кейт ранее уже неоднократно носила, в частности именно их можно было увидеть на ней во время презентации фильма «Лучший стрелок: Мэверик» в 2022 году.