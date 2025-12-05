ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

В серьгах за почти 15 тысяч долларов: принцесса Кейт продемонстрировала роскошные драгоценности

Ее королевское Высочество добавила красивую деталь к своему образу, которая стала его акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт прибыла на свой ежегодный концерт рождественских колядок «Вместе на Рождество», запись которого состоялась 5 декабря. Мероприятие уже традиционно проводится в Вестминстерском аббатстве, а тема нынешнего концерта — «Любовь во всех ее проявлениях».

Прибыла в аббатство принцесса Уэльская в теплом пальто насыщенного изумрудного цвета от бренда Catherine Walker, которое было дополнено пуговицами и черным меховым воротником.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Однако единственной яркой деталью образа принцессы стали ее серьги в виде звезд. Это было украшение от бренда Robinson Pelham стоимость которого 11 195 фунтов стерлингов (это примерно почти 15 тысяч долларов).

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Серьги-гвоздики называются Tsar Star, изготовлены они из 14-каратного белого золота. Их можно носить тремя способами: звездочка-гвоздик отдельно — для едва заметного сияния; в паре с бриллиантовым подвесом спереди — для дополнительного блеска; или со стилизованным подвесом позади мочки уха — для современного и неожиданного акцента.

Фото: Robinson Pelham

Фото: Robinson Pelham

Серьги-звезды Кейт ранее уже неоднократно носила, в частности именно их можно было увидеть на ней во время презентации фильма «Лучший стрелок: Мэверик» в 2022 году.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie