Полезное масло из ромашки: простой рецепт, который дополнит вашу домашнюю аптечку

Неудивительно, что ромашковое масло снова стало звездой натуральной косметики. Оно настолько универсально, что легко заменяет сразу несколько баночек в вашем шкафчике — от успокаивающего средства после солнца до SOS-масла от раздражений.

Американский блогер и травница Джесс Бергерон называет ромашковое масло «одним из самых используемых средств в собственном доме». И понятно почему, ведь это не просто ароматный чай перед сном. Это растение с мощными противовоспалительными и восстанавливающими свойствами. А если настоять его в масле, все эти полезные соединения попадают сразу на кожу — деликатно, мягко и эффективно.

Ромашка — одно из самых изученных лекарственных растений Европы. Ее применяют в дерматологии, детской косметике и даже в профессиональных успокаивающих формулах. Ромашковое масло:

Уменьшает покраснение и отеки

Успокаивает раздражение и зуд

Мягко работает при экземе и атопических реакциях

Подходит для детской, чувствительной и сухой кожи

Облегчает состояние после укусов насекомых, мелких ожогов или высыпаний

Может использоваться для массажа младенцев или легкого массажа челюсти хп прорезывания зубов

И все это без синтетических ароматизаторов, красителей и спиртов, которые часто провоцируют еще большее раздражение.

Народный метод приготовления

Фольклорный или народный метод настаивания трав — самый старый и нежный. Он не требует сложных инструментов или специальных условий, а результат сохраняет максимум силы растений.

Ингредиенты:

сушеные цветы ромашки 1 стакан

оливковое или миндальное масло 1,5 стакана

По желанию: несколько капель спирта высокой крепости — они снижают риск появления плесени

Приготовление:

Насыпьте ромашку в чистую, сухую банку. Залейте маслом так, чтобы цветы были полностью покрыты. Легко перемешайте ложкой или палочкой, чтобы удалить воздушные пузырьки. Поставьте банку в теплый, темный шкаф на 4-6 недель. Раз в несколько дней регулярно встряхивайте. После настаивания процедите через марлю, перелейте в темную бутылку и обязательно подпишите дату.

Масло хранится до года, если держать его в прохладном месте и избегать прямых солнечных лучей.

Использование

после солнца — как успокаивающий уход

на раздражение от одежды или бритья

при укусах насекомых

для сухой, раздраженной кожи

как массажное масло для младенцев

для нежных участков лица и тела

базовое масло для изготовления кремов и бальзамов

Это действительно универсальный продукт, который заменяет несколько средств и экономит бюджет.

Ромашковое масло — это именно тот случай, когда минимализм работает идеально. Один день, и у вас в руках эффективное и безопасное средство, которое будет поддерживать здоровье кожи в течение всего года. В мире, где рынок красоты движется быстрее, чем мы успеваем читать новые тренды, возвращение к базовой фитотерапии — это не просто модно, а разумно.

Немного терпения, баночка ромашки и качественное масло — и ваш дом пополняется средством, которое действительно работает. Природа уже все продумала за нас. И это — лучшая новость.