- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 3 мин
Масло из ромашки: простой рецепт, который дополнит вашу домашнюю аптечку
Во время, когда бьюти-рынок переполнен дорогими кремами и «волшебными» сыворотками, все больше людей возвращаются к простым, естественным средствам, которые действительно работают.
Неудивительно, что ромашковое масло снова стало звездой натуральной косметики. Оно настолько универсально, что легко заменяет сразу несколько баночек в вашем шкафчике — от успокаивающего средства после солнца до SOS-масла от раздражений.
Американский блогер и травница Джесс Бергерон называет ромашковое масло «одним из самых используемых средств в собственном доме». И понятно почему, ведь это не просто ароматный чай перед сном. Это растение с мощными противовоспалительными и восстанавливающими свойствами. А если настоять его в масле, все эти полезные соединения попадают сразу на кожу — деликатно, мягко и эффективно.
Ромашка — одно из самых изученных лекарственных растений Европы. Ее применяют в дерматологии, детской косметике и даже в профессиональных успокаивающих формулах. Ромашковое масло:
Уменьшает покраснение и отеки
Успокаивает раздражение и зуд
Мягко работает при экземе и атопических реакциях
Подходит для детской, чувствительной и сухой кожи
Облегчает состояние после укусов насекомых, мелких ожогов или высыпаний
Может использоваться для массажа младенцев или легкого массажа челюсти хп прорезывания зубов
И все это без синтетических ароматизаторов, красителей и спиртов, которые часто провоцируют еще большее раздражение.
Народный метод приготовления
Фольклорный или народный метод настаивания трав — самый старый и нежный. Он не требует сложных инструментов или специальных условий, а результат сохраняет максимум силы растений.
Ингредиенты:
сушеные цветы ромашки 1 стакан
оливковое или миндальное масло 1,5 стакана
По желанию: несколько капель спирта высокой крепости — они снижают риск появления плесени
Приготовление:
Насыпьте ромашку в чистую, сухую банку.
Залейте маслом так, чтобы цветы были полностью покрыты.
Легко перемешайте ложкой или палочкой, чтобы удалить воздушные пузырьки.
Поставьте банку в теплый, темный шкаф на 4-6 недель.
Раз в несколько дней регулярно встряхивайте.
После настаивания процедите через марлю, перелейте в темную бутылку и обязательно подпишите дату.
Масло хранится до года, если держать его в прохладном месте и избегать прямых солнечных лучей.
Использование
после солнца — как успокаивающий уход
на раздражение от одежды или бритья
при укусах насекомых
для сухой, раздраженной кожи
как массажное масло для младенцев
для нежных участков лица и тела
базовое масло для изготовления кремов и бальзамов
Это действительно универсальный продукт, который заменяет несколько средств и экономит бюджет.
Ромашковое масло — это именно тот случай, когда минимализм работает идеально. Один день, и у вас в руках эффективное и безопасное средство, которое будет поддерживать здоровье кожи в течение всего года. В мире, где рынок красоты движется быстрее, чем мы успеваем читать новые тренды, возвращение к базовой фитотерапии — это не просто модно, а разумно.
Немного терпения, баночка ромашки и качественное масло — и ваш дом пополняется средством, которое действительно работает. Природа уже все продумала за нас. И это — лучшая новость.