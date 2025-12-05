Театральный сезон в Национальной опере: интересные спектакли в декабре

Реклама

6 декабря (суббота) в 17:00 — Концерт ко Дню Святого Николая с участием ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

7 декабря (воскресенье) в 17:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Анастасия Поважная (Оксана), Александр Никифоров (Андрей) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

10 декабря (среда) в 17:00 — балет М.Скорульского «Лесная песня» в исполнении учеников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа им. Татьяны Таякиной. Премьера.

11 декабря (четверг) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою оперу, которая провалилась после премьеры. После триумфа украинской певицы в главной роли растроганный Джакомо Пуччини, который

12 декабря (пятница) в 17:00 — одна из лучших постановок театра — опера Дж.Верди «Набукко» (режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик — Николай Дядюра, художник-постановщик Мария Левитская, хормейстер-постановщик Богдан Плиш) с участием звезды мировой оперной сцены Людмилы Монастырской в роли Абигайль. В титульной партии на этот раз на сцену выйдет Александр Мельничук. Также в главных партиях заявлены: Владимир Тишков (Захария), Алла Позняк (Фенена), Александр Никифоров (Исмаэль), Владислав Фоминых (Жрец) и др.

13 декабря (суббота) в 17:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной благосклонностью слушателей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной французского драматурга Пьера Бомарше… В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» сразу с

на этот раз в главных партиях зрители услышат и увидят: Александра Киреева (Фигаро, цирюльник), Дмитрия Иванченко (Граф Альмавива), Ольгу Фомичеву (Розина), Дмитрия Агеева (Доктор Бартоло), Сергея Ковнира (Дон Базилио), Анжелину Швачку (Берта) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

14 декабря (воскресенье) в 17:00 — опера «Кот в сапогах» Юрия Шевченко.

Полное неожиданных сюрпризов гротескное действо будет интересным, как маленьким так и взрослым зрителям. Вы ни за что не догадаетесь, кто будет петь Кота, а кто будет Людоедом.

Постановочный состав: автор и художественный руководитель проекта — Анатолий Соловьяненко, режиссер-постановщик — Оксана Тараненко, дирижер-постановщик — Алла Кульбаба, художник-постановщик — Мария Левитская, хормейстер-постановщик — Александр Тарасенко. В главных партиях: Ирина Петрова (Кот), Александр Никифоров (Хозяин Кота, позже Муркис), Александр Бойко (Король), Ольга Матушенко (Принцесса), Сергей Магера (Людоед) и др.

16 декабря (вторник) в 17:00 — Праздничный концерт КМАТ имени С. Лифаря.

Праздничный концерт на 2 отдела с участием учеников и студентов Киевской муниципальной академии танца им.

18 декабря (четверг) в 17:00 — легендарный оперный шедевр «Кармен» Жоржа Бизе. Трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе на этот раз воплотят: Ирина Петрова (Кармен), Олег Злакоман (Хозе), Вячеслав Базир (Эскамильо, тореадор), Лилия Гревцова (Микаэла, невеста Хозе), Богдан Тарас (Цунига, капитан) и др.

19 декабря (пятница в 17:00), 20 декабря (суббота в 15:00) и 21 декабря (воскресенье в 15:00) — Новогодне-Рождественский концерт с участием ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

25 декабря (четверг) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви в исполнении Натальи Николаишин (журналисты уже давно «окрестили» певицу «Народная Наталка Украины»), Сергея Скочеляса (Петр), Натальи Кислой (Терпилиха), Александра Бойко (Николай) и др.

Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице.

И завершается год традиционным марафоном с загадыванием желаний во время балета «Снежная королева»

26 декабря (пятница) в 17:00

27 декабря (суббота) в 12:00 и в 17:00

28 декабря (воскресенье) в 12:00 и в 17:00

30 декабря (вторник) в 17:00

31 декабря (среда) в 12:00 и в 17:00

А еще балет «Снежная Королева можно будет посмотреть со 2 по 11 января 2026 года.

Балет «Снежная Королева» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Основа спектакля — музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов. Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик — Алексей Баклан, художник-постановщик — Станислав Петровский, художник по костюмам — Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета. В конце 2022 года творческая группа театра сделала переосмысление музыкальной составляющей балета — были изъяты фрагменты произведений русских авторов.