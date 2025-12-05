Россияне охотятся на людей: как город на Днепропетровщине страдает из-за атак РФ

Никополь / © ТСН

Реклама

Разбитые улицы вдоль набережной, бесконечные обстрелы из артиллерии и рои дронов — это реалии Никополя на Днепропетровщине. С начала полномасштабного вторжения Россия убила здесь более 100 человек, в том числе троих детей. Город уже четыре года выживает в считанных километрах от врага.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Жизнь под постоянной угрозой

В район, где побывала съемочная группа ТСН, прилетело накануне: артиллерийский снаряд разорвался посреди двора, обломками разнося дома вокруг. Жители стоят в очереди за листами OSB, чтобы наскоро залатать окна, но не уверены, смогут ли с ними перезимовать, ведь остеклять заново пока нет смысла.

Реклама

Обстрелы, по словам местных, почти не стихали. Валентина с соседями ждут стройматериалы и говорят, что сейчас безопасно даже в домах не чувствуют себя безопасно.

«Страшно, и когда в комнате сидишь, как будто немного защищен, выходишь на улицу и сразу стреляют. У меня там цветы росли, то я выходила их поливать, то только выйдешь, как будто специально тебя стерегут. Раньше было 15-20 обстрелов, а сейчас уже более 160 бывает за день. Стараемся у окон не сидеть, если сидим, то где-то так в уголке», — говорит она.

Наталья, которая работает здесь дворничихой, несмотря на риски, выходит на работу, поскольку пенсии не хватает.

«Артобстрел как был где-то неделю назад, под дерево стала и пока пошло дальше, перелетел туда. Ну а что, выхожу, выхожу 2-3 раза в воскресенье. За домом их не слышно, а когда во двор прилетели, то уже слышно, но поздно куда-то бежать, уже они падают», — говорит она.

Реклама

Пункты обогрева как укрытие

Для тех, кому совсем тяжело, в Никополе обустроили пункты обогрева, где по крайней мере раз в сутки есть возможность поесть горячего.

Эти помещения служат и для укрытия во время обстрелов.

«Это помещение используют и для укрытия, если активность вражеских дронов, вражеской артиллерии в городе», — говорит директор Никопольского территориального центра Ирина Бондарь.

Недавно город начали закрывать антидронными сетками в местах с наибольшим трафиком, но, кроме FPV-дронов, Никополь страдает от почти непрерывных артобстрелов.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 5 декабря. СКАНДАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СКОРОХОД во время ОБШУКА! Экстренные ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА