Зрительная головоломка: только самые внимательные за 20 секунд увидят исчезнувшее полено.

Головоломка: найди полено

Перед вами представлена «огненная» головоломка — среди десятков одинаковых изображений костров необходимо отыскать только одно, которому не хватает полена. Почти все костры нарисованы с пятью бревнами у основания, и только один имеет их четыре.

На поиск этого отличия выделяется 20 секунд. Если вы уложитесь в это время, то сможете смело считать, что владеете «соколиной бдительностью».

Чтобы облегчить задачу и не растеряться в этом «огненном море», воспользуйтесь подсказками:

нужный костер расположен в верхней части картинки;

нижние секции изображения можно сразу отбросить;

отличие находится не слева.

Если вы так и не смогли увидеть правильное место — решение можно найти здесь

Правильный ответ

Головоломки, подобные этой, не только развлекают, но и эффективно тренируют внимание, концентрацию и зрительное восприятие.