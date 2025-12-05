ТСН в социальных сетях

Зрительная головоломка: только самые внимательные за 20 секунд увидят исчезнувшее полено.

Только самые внимательные найдут найдут бревно, которого нет

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Головоломка: найди полено

Головоломка: найди полено

Перед вами представлена «огненная» головоломка — среди десятков одинаковых изображений костров необходимо отыскать только одно, которому не хватает полена. Почти все костры нарисованы с пятью бревнами у основания, и только один имеет их четыре.

Тест: найди полено

Тест: найди полено

На поиск этого отличия выделяется 20 секунд. Если вы уложитесь в это время, то сможете смело считать, что владеете «соколиной бдительностью».

Чтобы облегчить задачу и не растеряться в этом «огненном море», воспользуйтесь подсказками:

  • нужный костер расположен в верхней части картинки;

  • нижние секции изображения можно сразу отбросить;

  • отличие находится не слева.

Если вы так и не смогли увидеть правильное место — решение можно найти здесь

Правильный ответ

Правильный ответ

Головоломки, подобные этой, не только развлекают, но и эффективно тренируют внимание, концентрацию и зрительное восприятие.

