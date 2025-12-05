- Дата публікації
Зорова головоломка: лише найуважніші за 20 секунд побачать поліно, що зникло
Лише найуважніші знайдуть знайдуть колоду, якої не має
Перед вами представлена «вогняна» головоломка — серед десятків однакових зображень багать необхідно відшукати лише одне, якому бракує поліна. Майже всі багаття намальовані з п’ятьма колодами біля основи, і лише одне має їх чотири.
На пошук цієї відмінності виділяється 20 секунд. Якщо ви вкладетеся в цей час, то зможете сміливо вважати, що володієте «соколиною пильністю».
Щоб полегшити завдання і не розгубитися у цьому «вогненному морі», скористайтеся підказками:
потрібне багаття розташоване у верхній частині картинки;
нижні секції зображення можна одразу відкинути;
відмінність знаходиться не ліворуч.
Якщо ви так і не змогли побачити правильне місце — рішення можна знайти тут
Головоломки, подібні до цієї, не лише розважають, але й ефективно тренують увагу, концентрацію та зорове сприйняття.