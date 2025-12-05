Принцеса Кейт прибула на свій щорічний різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві

Принцеса Кейт / © Getty Images

Від 2021 року однією із найочікуваніших подій у королівському різдвяному календарі є концерт «Разом на Різдво», який започаткувала принцеса Кейт. Щороку у Вестмінстерському абатстві на початку грудня відбувається запис цього концерту, на який зазвичай запрошені усі близькі члени королівської родини, деякі зіркові гості і звісно ж відомі виконавці та музиканти, які створюють ту саму неймовірну різдвяну атмосферу завдяки свої музиці.

Тема цьогорічного заходу — «Кохання у всіх його проявах»

Щороку Кетрін тішить шанувальників своїми красивими образами, а також милою усмішкою. На концерті, запия якого відбувся 5 грудня, Її королівська Високість обрала знову дуже елегантний та вишуканий образ, від якого перехоплювало дух.

Принцеса одягла цього року зелений колір. Вона була пальто з ґудзиками та чорним хутряним коміром від бренду Catherine Walker, яке вже неодноразово одягала. Доповнила свій образ Кейт чорними замшевими чоботами та сережками із зірками. Простоти та елегантності додавала образу її улюблена зачіска із легкими хвилями.

Це був простий та невимушений образ, який їй дуже личив та ідеально підходив дял святкової атмосфери у абатстві. Під пальтом у Кейт була спідниця міді, які вона теж не раз вже одягала на різні заходи, вона була яскравою і картатою. Пальто Кейт не розстібала, але помітити спідницю можна було завдяки розпірці на її пальті.

Показ на британському телебаченні концерту відбудеться на Різдво.