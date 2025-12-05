Театральний сезон у Національній опері: цікаві вистави у грудні

Реклама

6 грудня (субота) о 17:00 — Концерт до Дня Святого Миколая за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

7 грудня (неділя) о 17:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Анастасія Поважна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

10 грудня (середа) о 17:00 — балет М.Скорульського «Лісова пісня» у виконанні учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу ім. Тетяни Таякіної. Прем’єра.

11 грудня (четвер) о 17:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)». З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Геннадій Ващенко (Шарплес), Ольга Матушенко (Кет) та ін.

12 грудня (п’ятниця) о 17:00 — одна з кращих постановок театру — опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник — Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш) за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської у ролі Абігайль. В титульній партії цього разу на сцену вийде Олександр Мельничук. Також в головних партіях заявлені: Володимир Тишков (Захарія), Алла Позняк (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель), Владіслав Фоміних (Жрець) та ін.

13 грудня (субота) о 17:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше… В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

Цього разу в головних партіях глядачі почують і побачать: Олександра Киреєва (Фігаро, цирульник), Дмитра Іванченка (Граф Альмавіва), Ольгу Фомічову (Розіна), Дмитра Агеєва (Лікар Бартоло), Сергія Ковніра (Дон Базіліо), Анжеліну Швачку (Берта) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

14 грудня (неділя) о 17:00 — опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером.

Постановний склад: автор та художній керівник проєкту — Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник — Оксана Тараненко, диригент-постановник — Алла Кульбаба, художник-постановник — Марія Левитська, хормейстер-постановник — Олександр Тарасенко. В головних партіях: Ірина Петрова (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн Кота, пізніше Муркіс), Олександр Бойко (Король), Ольга Матушенко (Принцеса), Сергій Магера (Людожер) та ін.

16 грудня (вівторок) о 17:00 — Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря.

Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.

18 грудня (четвер) о 17:00 — легендарний оперний шедевр «Кармен» Жоржа Бізе. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу втілять: Ірина Петрова (Кармен), Олег Злакоман (Хозе), В’ячеслав Базир (Ескамільо, тореадор), Лілія Гревцова (Мікаела, наречена Хозе), Богдан Тарас (Цуніга, капітан) та ін.

19 грудня (п’ятниця о 17:00), 20 грудня (субота о 15:00) та 21 грудня (неділя о 15:00) — Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

25 грудня (четвер) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у виконанні Наталії Николаїшин (журналісти уже давно «охрестити» співачку «Народна Наталка України»), Сергія Скочеляса (Петро), Наталії Кислої (Терпилиха), Олександра Бойка (Микола) та ін.

Та навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю.

І завершується рік традиційним марафоном із загадуванням бажань під час балету «Снігова королева»

26 грудня (п’ятниця) о 17:00

27 грудня (субота) о 12:00 та о 17:00

28 грудня (неділя) о 12:00 та о 17:00

30 грудня (вівторок) о 17:00

31 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00

А ще балет «Снігова Королева можна буде подивитись від 2 по 11 січня 2026 року.

Балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави — музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник — Олексій Баклан, художник-постановник — Станіслав Петровський, художник костюмів — Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету — були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року.