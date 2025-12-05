ТСН в социальных сетях

Королевские семьи
118
1 мин

Королевы в деловых образах: Летиция, Матильда и Мэри появились в брюках на этой неделе

На этой неделе королевы европейских стран активно посещали различные мероприятия и для рабочих встреч активно выбрали именно маскулинный стиль, потому что это было удобно, стильно и современно.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Матильда

Королева Бельгии посетила подразделение экстренной помощи в столице Брюсселя. Для встречи Ее Величество выбрала элегантный голубой костюм от своего любимого бренда Natan, который включал жакет с поясом на талии и брюки со стрелками.

Образ Матильда дополнила массивными и оригинальными серьгами, серым клатчем и некоторыми золотыми украшениями, которые почти всегда носит: браслетами и часами.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Мэри

Королева Дании посетила мероприятие на котором также произнесла речь. Мероприятие состоялось в магазине VEGA в Копенгагене. Ее Величество выбрала для своего выхода деловой костюм в полоску от Dolce & Gabbana с жакетом и брюками, который дополнила черной сумкой и водолазкой.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Летиция

Королева Испании посетила заседание Совета опекунов Фонда принцессы де Жирона в Королевском дворце и выбрала для этого мероприятия костюм серого цвета в полоску. Ее наряд был от бренда Boss, а носила она его в сочетании с сумкой от Nina Ricci и обувью от Massimo Dutti.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

