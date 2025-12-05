- Дата публикации
- Королевские семьи
- 118
- 1 мин
Королевы в деловых образах: Летиция, Матильда и Мэри появились в брюках на этой неделе
На этой неделе королевы европейских стран активно посещали различные мероприятия и для рабочих встреч активно выбрали именно маскулинный стиль, потому что это было удобно, стильно и современно.
Королева Матильда
Королева Бельгии посетила подразделение экстренной помощи в столице Брюсселя. Для встречи Ее Величество выбрала элегантный голубой костюм от своего любимого бренда Natan, который включал жакет с поясом на талии и брюки со стрелками.
Образ Матильда дополнила массивными и оригинальными серьгами, серым клатчем и некоторыми золотыми украшениями, которые почти всегда носит: браслетами и часами.
Королева Мэри
Королева Дании посетила мероприятие на котором также произнесла речь. Мероприятие состоялось в магазине VEGA в Копенгагене. Ее Величество выбрала для своего выхода деловой костюм в полоску от Dolce & Gabbana с жакетом и брюками, который дополнила черной сумкой и водолазкой.
Королева Летиция
Королева Испании посетила заседание Совета опекунов Фонда принцессы де Жирона в Королевском дворце и выбрала для этого мероприятия костюм серого цвета в полоску. Ее наряд был от бренда Boss, а носила она его в сочетании с сумкой от Nina Ricci и обувью от Massimo Dutti.