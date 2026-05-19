Штрафи ПДР тепер можна сплатити через Дія.АІ: як скористатися послугою

Штраф / © ТСН.ua

Штучний інтелект у «Дії» продовжує розширювати свій функціонал. Окрім пошуку послуг та формування витягів, користувачам стала доступна швидка оплата штрафів ПДР.

Про це пише офіційний канал сервісу «Дія».

Для того щоб закрити штраф за порушення правил дорожнього руху за допомогою штучного інтелекту, водіям необхідно виконати кілька простих кроків безпосередньо у мобільному застосунку:

Напишіть AI-агенту повідомлення про штрафи ПДР.

Дія.АІ автоматично надасть повний перелік отриманих штрафів із зазначенням точної дати, суми та деталей здійсненого порушення.

Оберіть необхідний штраф зі списку.

Натисніть кнопку оплати.

Опісля завершення операції отримайте офіційну квитанцію.

Розробники зазначають, що контролювати фінансові операції можна у тому ж самому вікні. Статус оплати перевіряється аналогічно — у чаті з Дія.АІ або безпосередньо в самому діалозі в спеціалізованому розділі «Штрафи ПДР».

У чаті користувач зможе чітко побачити поточний статус надісланого платежу:

сплачено; очікує підтвердження; не зараховано.

Крім того, штучний інтелект здатен надати розгорнуті юридичні консультації у випадку виникнення спірних ситуацій на дорозі.

«А ще в чаті можна отримати інформацію, як оскаржити штраф або взяти відповідальність за порушення на себе, якщо авто зареєстроване на іншу людину», — повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні дозволено користуватися водійськими посвідченнями, термін дії яких завершився після 24 лютого 2022 року. Такі документи залишаються чинними до завершення воєнного стану, а штрафи за прострочені права наразі не застосовуються.

Після скасування воєнного стану водії матимуть 10 днів для обміну посвідчення. Оновити права можна через сервісні центри МВС, електронний кабінет водія або застосунок «Дія».

