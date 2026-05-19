ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

56-річна жінка займається у спортзалі по 6 годин на день: який вигляд вона має (фото)

Жінка займається у спортзалі по 6 годин на день та має ідеальний вигляд. Вона зазначила, що люди не вірять, що їй уже 56 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Андреа Саншайн

Андреа Саншайн / © Daily Star

56-річна Андреа Саншайн підтримує свою фізичну форму та здоров’я завдяки наполегливим тренуванням у спортзалі та здоровому харчуванню. Вона має настільки рельєфне тіло, що люди не вірять у її справжній вік — і навіть платять, щоб подивитися на її м’язи.

Про це пише dailystar.co.uk.

Андреа Саншайн докладає чимало зусиль, щоб зберегти свою молодість, і, як відомо, проводить у тренажерному залі до шести годин на день. Її підхід — це інтенсивне поєднання марафонських тренувань у тренажерному залі та залізної волі.

56-річна жінка щодня виконує 200 присідань, займається силовими тренуваннями та вправами на м’язи тулуба, щоб залишатися такою стрункою та здоровою, що люди не можуть повірити в її справжній вік.

Андреа Саншайн / © Daily Star

Андреа Саншайн / © Daily Star

Вона також дуже суворо дотримується дієти, насичуючи раціон білком, щоб сприяти нарощуванню м’язів і відновленню організму. І, судячи з усього, її наполеглива праця принесла свої плоди — адже зараз вона заробляє вражаючі 10 000 фунтів (приблизно 589 000 грн) на місяць на бізнесі, пов’язаному з фітнесом.

Андреа, яка живе то в Лондоні, то в Амстердамі, набрала понад 475 000 підписників в Instagram. Багато шанувальників стежать за її порадами щодо фітнесу, які допомогли їй розпочати успішну кар’єру контент-креаторки.

Ця бразильська красуня також заробляє чималі гроші на шанувальниках, які настільки захоплюються її м’язами, що обдаровують її подарунками та грошима.

Вона пропонує онлайн-сесії вартістю від 200 фунтів за 10 хвилин, під час яких вона напружує біцепси та позує перед камерою.

Андреа сказала: «Я спілкувалася з чоловіками, які захоплюються моїми м’язами. І, як результат, мені пропонували подарунки, фінансову підтримку, подорожі та багато іншого. І все це за те, що я практично нічого не роблю».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie