56-річна жінка займається у спортзалі по 6 годин на день: який вигляд вона має (фото)

Андреа Саншайн / © Daily Star

56-річна Андреа Саншайн підтримує свою фізичну форму та здоров’я завдяки наполегливим тренуванням у спортзалі та здоровому харчуванню. Вона має настільки рельєфне тіло, що люди не вірять у її справжній вік — і навіть платять, щоб подивитися на її м’язи.

Андреа Саншайн докладає чимало зусиль, щоб зберегти свою молодість, і, як відомо, проводить у тренажерному залі до шести годин на день. Її підхід — це інтенсивне поєднання марафонських тренувань у тренажерному залі та залізної волі.

56-річна жінка щодня виконує 200 присідань, займається силовими тренуваннями та вправами на м’язи тулуба, щоб залишатися такою стрункою та здоровою, що люди не можуть повірити в її справжній вік.

Вона також дуже суворо дотримується дієти, насичуючи раціон білком, щоб сприяти нарощуванню м’язів і відновленню організму. І, судячи з усього, її наполеглива праця принесла свої плоди — адже зараз вона заробляє вражаючі 10 000 фунтів (приблизно 589 000 грн) на місяць на бізнесі, пов’язаному з фітнесом.

Андреа, яка живе то в Лондоні, то в Амстердамі, набрала понад 475 000 підписників в Instagram. Багато шанувальників стежать за її порадами щодо фітнесу, які допомогли їй розпочати успішну кар’єру контент-креаторки.

Ця бразильська красуня також заробляє чималі гроші на шанувальниках, які настільки захоплюються її м’язами, що обдаровують її подарунками та грошима.

Вона пропонує онлайн-сесії вартістю від 200 фунтів за 10 хвилин, під час яких вона напружує біцепси та позує перед камерою.

Андреа сказала: «Я спілкувалася з чоловіками, які захоплюються моїми м’язами. І, як результат, мені пропонували подарунки, фінансову підтримку, подорожі та багато іншого. І все це за те, що я практично нічого не роблю».

