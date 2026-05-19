Зеленський може здійснити несподіваний візит до країни, яка не приєдналася до санкцій проти РФ

Александар Вучич та Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський цього тижня може вперше відвідати Сербію з моменту вступу на посаду. Українська делегація наприкінці тижня має прибути до Белграда, повідомляє сербський телеканал N1 із посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією N1, існує висока ймовірність, що делегацію очолить саме Зеленський.

Очікується, що під час візиту сторони підпишуть спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між Україною та Сербією.

Що відомо про відносини України та Сербії

Сербія та Україна декларують взаємну підтримку територіальної цілісності й суверенітету. Київ не визнав незалежність Косова, тоді як Белград засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Водночас Сербія не приєдналася до санкцій проти Москви, зберігаючи окрему позицію у відносинах із Росією.

Обидві країни також підтримують європейські прагнення одна одної та заявляють про зацікавленість у поглибленні співпраці.

Зеленський ще не був у Сербії як президент

До цього контакти між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сербії Александаром Вучичем здебільшого відбувалися на міжнародних самітах.

Вучич після початку повномасштабної війни відвідав Україну один раз — 11 червня 2025 року. Тоді він прибув до Одеси, де проходив саміт Україна — Південно-Східна Європа.

Зеленський, за даними N1, жодного разу не відвідував Сербію з моменту вступу на посаду президента 2019 року.

