Зеленський був не перший: Венс розповів, як Трамп присоромив його через шкарпетки
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що Дональд Трамп зробив йому зауваження через яскраві шкарпетки під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів кумедну історію про те, як отримав зауваження від президента США Дональда через свій зовнішній вигляд.
За словами Венса, інцидент стався під час традиційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії у День святого Патріка. Політик вирішив одягнути шкарпетки із зображенням трилисника, однак Трамп це не оцінив.
Про це пише Clash Report.
“Президент почав свою промову, потім подивився на мене і запитав: “Що відбувається з цими шкарпетками?” — пригадав Венс.
Він додав, що після цього зробив для себе висновок: поруч із президентом США варто одягатися більш консервативно.
Висловлювання Венса вже активно обговорюють у соцмережах. Користувачі звернули увагу, що раніше Трамп неодноразово критикував і зовнішній вигляд інших політиків, зокрема президента України Володимира Зеленського.
Раніше Білий дім цікавився в українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.