ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Зеленский был не первый: Вэнс рассказал, как Трамп пристыдил его из-за носков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Дональд Трамп сделал ему замечания из-за ярких носков во время официальной встречи с премьер-министром Ирландии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал забавную историю о том, как получил замечания от президента США Дональда из-за своего внешнего вида.

По словам Венса, инцидент произошел во время традиционной встречи с премьер-министром Ирландии в День святого Патрика. Политик решил надеть носки с изображением трилистника, однако Трамп это не оценил.

Об этом пишет Clash Report.

"Президент начал свою речь, потом посмотрел на меня и спросил: "Что происходит с этими носками?" – вспомнил Венс.

Он добавил, что после этого сделал для себя вывод: рядом с президентом США следует одеваться более консервативно.

© Twitter / 9NEWS Denver

Высказывания Венса уже активно обсуждают в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что ранее Трамп неоднократно критиковал и внешний вид других политиков, в частности, президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Белый дом интересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie