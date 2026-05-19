Зеленский был не первый: Вэнс рассказал, как Трамп пристыдил его из-за носков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал забавную историю о том, как получил замечания от президента США Дональда из-за своего внешнего вида.

По словам Венса, инцидент произошел во время традиционной встречи с премьер-министром Ирландии в День святого Патрика. Политик решил надеть носки с изображением трилистника, однако Трамп это не оценил.

"Президент начал свою речь, потом посмотрел на меня и спросил: "Что происходит с этими носками?" – вспомнил Венс.

Он добавил, что после этого сделал для себя вывод: рядом с президентом США следует одеваться более консервативно.

Высказывания Венса уже активно обсуждают в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что ранее Трамп неоднократно критиковал и внешний вид других политиков, в частности, президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Белый дом интересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

