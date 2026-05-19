Меркель категорически отвергла роль посредницы в войне РФ против Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель категорически отвергла возможность стать посредницей в переговорах между Европейским Союзом и Россией о завершении войны в Украине.

Об этом она заявила во время форума WDR Europaforum в Берлине, сообщают европейские СМИ .

Меркель подчеркнула, что серьезные переговоры с Кремлем могут вести только действующие политики, обладающие реальной властью и полномочиями. По ее словам, во время переговоров после оккупации Крыма 2014 она могла общаться с российским диктатором Владимиром Путиным только потому, что тогда была главой правительства Германии.

В то же время эксканцлер раскритиковала Европу за недостаточное использование дипломатических возможностей в вопросе войны РФ против Украины. Меркель считает, что ЕС должен более активно участвовать в дипломатических контактах с Москвой, а не полагаться только на США.

Ранее в Евросоюзе обсуждалась возможность назначения специального посредника для контактов с Россией. Среди кандидатов называли Ангелу Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут ответственность за ухудшение отношений с Россией.

Также она объяснила, почему не смогла отказать Путину от войны.

