В США произошла стрельба в мечети: есть погибшие

В США произошла смертельная стрельба в Исламском центре Сан-Диего - крупнейшей мечети округа.

Об этом пишет PBS

По данным полиции, погибли трое мужчин, среди них охранник мечети. Еще двое подозреваемых, которые, по информации правоохранителей, открыли огонь, были найдены мертвыми неподалеку.

Инцидент произошел 18 мая. Полиция получила сообщение об активном стрелке около полудня по местному времени. На место прибыли десятки правоохранителей, район оцепили.

Глава полиции Сан-Диего Скотт Уол заявил, что следователи рассматривают нападение как преступление на почве ненависти. По данным СМИ, в машине подозреваемых обнаружили антиисламские надписи. Известно, что нападающими были два подростка в возрасте 17 и 19 лет.

В мечети работает школа, однако детей удалось эвакуировать, они не пострадали. Власти Калифорнии и местные чиновники уже осудили нападение.

